Küçük İbo artık 39 yaşında! İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilmiş ergenlikte sesi değişince bunalıma girmişti! Son hali...

İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda, yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük İbo... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Bir dönem yayında Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla da çok konuşulmuştu. Bu olay sonrası yayını yapan kanal, geçici süreliğine yayına kapatılmıştı. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun ünü bir anda son buldu. Ergenlikte sesi değişince bunalıma girmişti. Ortadan kaybolan Küçük İbo, şimdilerde sahne alsa da eski şöhreti kalmadı. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali...