Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sokak ortasında birbirlerine girmişlerdi meğer Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i...
Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sokak ortasında birbirlerine girmişlerdi meğer Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i az yere bakan yürek yakan değilmiş... 1988 Kocaeli İzmit' doğumlu Ulaş Tuna Astepe özel hayatıyla sosyal medya gündeminde. Sen Anlat Karadeniz ile ünü ülke sınırlarını aşan oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi merak ediliyor. Son olarak Cansu Baydar ile aşk yaşayan ve sokak ortasındaki kavgaları ile hafızalarda yer edinen ikili yeniden gündeme geldi.
Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sokak ortasında birbirlerine girmişlerdi, Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i bakın bir dönem kiminle birlikteydi...
Atv'nin bir zamanlara damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakteri ile kariyerinde yükselişe geçen ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda izleyenleri şaşırtan bir rolle ekrana gelmişti.
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe, dijital platformda yer alan New Amsterdam dizisinin yerli uyarlamasında rol alacak.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı sevmeyen Ulaş Tuna Astepe'nin son sevgilisi Cansu Baydar'dı... İkili 2 yıl önce sokak ortasında tartışmıştı. Köpeklerini hava aldırmak için Cihangir'de yürüyüşe çıkan çift, bir süre sonra sokak ortasında kavga etmeye başlamış ve Astepe, sevgilisine "Zaten virüs salgını var. Neden köpeği tanımadığımız bir adama sevdiriyorsun?" diye bağırmıştı.