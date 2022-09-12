Ulaş Tuna Astepe’nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sokak ortasında birbirlerine girmişlerdi meğer Sen Anlat Karadeniz’in Tahir’i...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı sevmeyen Ulaş Tuna Astepe'nin son sevgilisi Cansu Baydar'dı... İkili 2 yıl önce sokak ortasında tartışmıştı. Köpeklerini hava aldırmak için Cihangir'de yürüyüşe çıkan çift, bir süre sonra sokak ortasında kavga etmeye başlamış ve Astepe, sevgilisine "Zaten virüs salgını var. Neden köpeği tanımadığımız bir adama sevdiriyorsun?" diye bağırmıştı.