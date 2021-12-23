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Oya Başar son haliyle sevenlerini korkuttu! Hastane odasından paylaştı ünlülerden yorum yağdı

Oya Başar son haliyle sevenlerini korkuttu! Hastane odasından fotoğraf paylaşan Oya Başar'a Instagram'da ünlülerden yorum yağdı... 65 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan, "Yarın gözümü gûzelliklere iyiliklere açmak istiyorum." notuyla hastane odasında çekilen fotoğrafını yayınlandı. Ünlü isim "Oya Başar'ın hastalığı ne?" ,"Oya Başar öldü mü?" şeklinde sorularla kısa sürede gündem oldu. İşte Oya Başar'ın son hali...

23.12.2021 12:11 - Son Güncelleme: 23.12.2021 12:25
Oya Başar son haliyle sevenlerini korkuttu! Hastane odasından paylaştı ünlülerden yorum yağdı

Oya Başar son haliyle sevenlerini korkuttu! Hastane odasından paylaştı, ünlülerden yorum yağdı.

OYA BAŞAR VE OYUNCU KIZI - TIKLA

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Oya Başar son haliyle sevenlerini korkuttu! Hastane odasından paylaştı ünlülerden yorum yağdı

11 Şubat 1956, İstanbul doğumlu Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Oya Başar Instagram paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Oya Başar son haliyle sevenlerini korkuttu! Hastane odasından paylaştı ünlülerden yorum yağdı

"Yarın gözümü güzelliklere iyiliklere açmak istiyorum." notuyla hastane odasından fotoğraf paylaşan Oya Başar'ın son halini görenler, "Geçmiş olsun" yorumunda bulundu.

Oya Başar son haliyle sevenlerini korkuttu! Hastane odasından paylaştı ünlülerden yorum yağdı

İşte katarakt ameliyatı olan Oya Başar'ın son hali ve sizler için derlediğimiz ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...

Oya Başar son haliyle sevenlerini korkuttu! Hastane odasından paylaştı ünlülerden yorum yağdı

KIVANÇ TATLITUĞ

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun süren tedavi yöntemleri ile yendi.

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