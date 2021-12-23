Oya Başar son haliyle sevenlerini korkuttu! Hastane odasından paylaştı ünlülerden yorum yağdı
Oya Başar son haliyle sevenlerini korkuttu! Hastane odasından fotoğraf paylaşan Oya Başar'a Instagram'da ünlülerden yorum yağdı... 65 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan, "Yarın gözümü gûzelliklere iyiliklere açmak istiyorum." notuyla hastane odasında çekilen fotoğrafını yayınlandı. Ünlü isim "Oya Başar'ın hastalığı ne?" ,"Oya Başar öldü mü?" şeklinde sorularla kısa sürede gündem oldu. İşte Oya Başar'ın son hali...
23.12.2021 12:11
- Son Güncelleme: 23.12.2021 12:25
Oya Başar son haliyle sevenlerini korkuttu! Hastane odasından paylaştı, ünlülerden yorum yağdı.
11 Şubat 1956, İstanbul doğumlu Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Oya Başar Instagram paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.
"Yarın gözümü güzelliklere iyiliklere açmak istiyorum." notuyla hastane odasından fotoğraf paylaşan Oya Başar'ın son halini görenler, "Geçmiş olsun" yorumunda bulundu.
İşte katarakt ameliyatı olan Oya Başar'ın son hali ve sizler için derlediğimiz ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...