Oya Başar'ın kızına bakın o da anne ve babasının izinden gidiyor! Güzelliğiyle hayran bırakan Ayşe Kırca meğer oyuncuymuş...
Oya Başar'ın kızına bakın o da anne ve babasının izinden gidiyor! Güzelliğiyle hayran bırakan Ayşe Kırca meğer oyuncuymuş... Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca'nın ilk oyunculuk deneyimi ise Hollywood'da olmuştu. İşte güzelliği ile sosyal medya gündeminde yer alan Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca...
26.11.2021 09:24
- Son Güncelleme: 26.11.2021 09:24
ANNE VE BABASININ İZİNDE!
Oya Başar'ın kızına bakın o da anne ve babasının izinden gidiyor! Güzelliğiyle hayran bırakan Ayşe Kırca meğer oyuncuymuş... İşte başta Oya Başar'ın kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.
HOLLYWOOD GÖRDÜ
Üniversiteyi New York Film Academy Oyunculuk Bölümü'nde okuyan Ayşe Kırca, ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı. Ayşe Kırca, 2016 yılında "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. 26 yaşındaki Ayşe Kırca, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.