ANNE VE BABASININ İZİNDE!

Oya Başar'ın kızına bakın o da anne ve babasının izinden gidiyor! Güzelliğiyle hayran bırakan Ayşe Kırca meğer oyuncuymuş... İşte başta Oya Başar'ın kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.