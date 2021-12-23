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Haberler Magazin SON DAKİKA: Engin Altan Düzyatan'dan üzücü haber geldi! Sosyal medyadan sağlık durumunu açıklayan Engin çevresindekileri uyardı

SON DAKİKA: Engin Altan Düzyatan'dan üzücü haber geldi! Sosyal medyadan sağlık durumunu açıklayan Engin çevresindekileri uyardı

Son dakika haberi Engin Altan Düzyatan'dan geldi! Sosyal medyadan sağlık durumunu açıklayan oyuncu Engin Altan Düzyatan, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını ve evde karantinada olduğunu ifade etti. Peki, Engin Altan Düzyatan'ın sağlık durumu nasıl? İşte temaslı olduğu kişileri sosyal medyadan uyaran Engin Altan Düzyatan'ın açıklaması...

23.12.2021 12:36 - Son Güncelleme: 23.12.2021 12:45
SON DAKİKA: Engin Altan Düzyatan’dan üzücü haber geldi! Sosyal medyadan sağlık durumunu açıklayan Engin çevresindekileri uyardı

SON DAKİKA: Engin Altan Düzyatan'dan üzücü haber geldi! Sosyal medyadan sağlık durumunu açıklayan oyuncu, çevresindekileri uyardı.

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SON DAKİKA: Engin Altan Düzyatan’dan üzücü haber geldi! Sosyal medyadan sağlık durumunu açıklayan Engin çevresindekileri uyardı

Engin Altan Düzyatan, koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Ünlü oyuncu, test sonucunun negatif çıkmasına rağmen daha sonra pozitife dönebileceği şüphesiyle kendini karantinaya aldı.

SON DAKİKA: Engin Altan Düzyatan’dan üzücü haber geldi! Sosyal medyadan sağlık durumunu açıklayan Engin çevresindekileri uyardı

Dizi setinde üşüttüğü düşünülen ve evinde istirahat eden Düzyatan'ın tedbir amaçlı yeniden test yaptırdı. Ünlü oyuncunun son testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Engin Altan Düzyatan’dan üzücü haber geldi! Sosyal medyadan sağlık durumunu açıklayan Engin çevresindekileri uyardı

Sosyal medyadan açıklama yapan Engin Altan Düzyatan, evde karantinada...

SON DAKİKA: Engin Altan Düzyatan’dan üzücü haber geldi! Sosyal medyadan sağlık durumunu açıklayan Engin çevresindekileri uyardı

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