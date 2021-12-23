SON DAKİKA: Engin Altan Düzyatan'dan üzücü haber geldi! Sosyal medyadan sağlık durumunu açıklayan Engin çevresindekileri uyardı
Son dakika haberi Engin Altan Düzyatan'dan geldi! Sosyal medyadan sağlık durumunu açıklayan oyuncu Engin Altan Düzyatan, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını ve evde karantinada olduğunu ifade etti. Peki, Engin Altan Düzyatan'ın sağlık durumu nasıl? İşte temaslı olduğu kişileri sosyal medyadan uyaran Engin Altan Düzyatan'ın açıklaması...
23.12.2021 12:36
- Son Güncelleme: 23.12.2021 12:45
SON DAKİKA: Engin Altan Düzyatan'dan üzücü haber geldi! Sosyal medyadan sağlık durumunu açıklayan oyuncu, çevresindekileri uyardı.
Engin Altan Düzyatan, koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Ünlü oyuncu, test sonucunun negatif çıkmasına rağmen daha sonra pozitife dönebileceği şüphesiyle kendini karantinaya aldı.