Listede kimler yok ki: Oxford mezunu olan ünlülere bakın! Hepsi birer dahi... 178 IQ’su ile zirvede bakın kim var!

Zeka, genellikle başarı ile doğrudan ilişkilendirilse de, birçok ünlü isim bu kalıpları kırarak, farklı alanlarda öne çıkıyor. Örneğin, Shakira, daha 4 yaşındayken ilk şiirini yazmış ve sanat kariyerine erken yaşta yeteneklerini sergileyerek başlamış. Diğer yandan Albert Einstein 4 yaşına kadar konuşmayı öğrenememişti. Bu durum zeka seviyesinin belirli bir başarı ile her zaman örtüşmeyeceğini gösteriyor.

Shakira



Kolombiyalı şarkıcı Shakira, müzik kariyerine 4 yaşında yazdığı şiirle başladı. İlk albümünü ise sadece 13 yaşında kaydetti. 140 IQ'su ile tüm dünyayı turlayarak konserler veren Shakira, beş dili akıcı bir şekilde konuşma yeteneğiyle de öne çıkıyor.