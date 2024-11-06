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Listede kimler yok ki: Oxford mezunu olan ünlülere bakın! Hepsi birer dahi... 178 IQ'su ile zirvede bakın kim var!

Birçok ünlü sanatçı, sahip oldukları yüksek zeka ile sahne ve podyumda olağanüstü başarılar elde etmiştir. İşte en yüksek zekaya sahip bazı ünlüler...

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 11:05 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 11:00
Listede kimler yok ki: Oxford mezunu olan ünlülere bakın! Hepsi birer dahi... 178 IQ’su ile zirvede bakın kim var!

Zeka, genellikle başarı ile doğrudan ilişkilendirilse de, birçok ünlü isim bu kalıpları kırarak, farklı alanlarda öne çıkıyor. Örneğin, Shakira, daha 4 yaşındayken ilk şiirini yazmış ve sanat kariyerine erken yaşta yeteneklerini sergileyerek başlamış. Diğer yandan Albert Einstein 4 yaşına kadar konuşmayı öğrenememişti. Bu durum zeka seviyesinin belirli bir başarı ile her zaman örtüşmeyeceğini gösteriyor.

Listede kimler yok ki: Oxford mezunu olan ünlülere bakın! Hepsi birer dahi... 178 IQ’su ile zirvede bakın kim var!

Shakira

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, müzik kariyerine 4 yaşında yazdığı şiirle başladı. İlk albümünü ise sadece 13 yaşında kaydetti. 140 IQ'su ile tüm dünyayı turlayarak konserler veren Shakira, beş dili akıcı bir şekilde konuşma yeteneğiyle de öne çıkıyor.

Listede kimler yok ki: Oxford mezunu olan ünlülere bakın! Hepsi birer dahi... 178 IQ’su ile zirvede bakın kim var!

Cindy Crawford

Süpermodel Cindy Crawford, her zaman en yüksek notlarla okudu ve liseden birincilikle mezun oldu. Fen bilimlerine olan ilgisi nedeniyle kimya mühendisliği okumak için burs kazandı. Ancak kariyeri, bir kameranın ona dikkat etmesiyle süpermodel olarak devam etti.

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