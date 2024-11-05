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MasterChef Beyza Huri Aydın yarışmaya devam edecek mi? Somer Sivrioğlu son bölümde açıkladı

MasterChef Türkiye yarışmasını iddialı isimlerinden Beyza Huri Aydın, geçtiğimiz bölümde talihisiz bir kaza geçirmişti. Yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza'nın akıbeti izleyiciler arasında merak konusuydu. Geçtiğimiz bölümde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya devam edip edemeyeceği sorgulanan Beyza için beklenen açıklama bugün Somer Sivrioğlu'ndan geldi.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 00:19 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 00:19
MasterChef Beyza Huri Aydın yarışmaya devam edecek mi? Somer Sivrioğlu son bölümde açıkladı

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Beyza Huri Aydın, geçtiğimiz bölümlerde talihsiz bir kaza geçirdi.

MasterChef Beyza Huri Aydın yarışmaya devam edecek mi? Somer Sivrioğlu son bölümde açıkladı

Yüzüne kızgın yağ sıçrayan Beyza'nın 2.derece yanıklara sahip olduğu öğrenildi.

MasterChef Beyza Huri Aydın yarışmaya devam edecek mi? Somer Sivrioğlu son bölümde açıkladı

İnternet kullanıcıları "MasterChef Beyza'nın son durumu ne?" araştırmaları yaparken beklenen açıklama jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan gelmişti. Sivrioğlu,

"Beyza arkadaşımız Uşak'ta oynadığımız ödül oyununda çok talihsiz bir kaza geçirdi. Kendisinin tedavisi hala Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezinde sürüyor. İlgilenen hocayla bugün yine konuştuk. Hocamız bugün orada kalması gerektiğini söyledi. Umarız en kısa zamanda aramıza dahil olur." ifadelerini kullanmıştı.

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