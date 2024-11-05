MasterChef Beyza Huri Aydın yarışmaya devam edecek mi? Somer Sivrioğlu son bölümde açıkladı

İnternet kullanıcıları "MasterChef Beyza'nın son durumu ne?" araştırmaları yaparken beklenen açıklama jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan gelmişti. Sivrioğlu,

"Beyza arkadaşımız Uşak'ta oynadığımız ödül oyununda çok talihsiz bir kaza geçirdi. Kendisinin tedavisi hala Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezinde sürüyor. İlgilenen hocayla bugün yine konuştuk. Hocamız bugün orada kalması gerektiğini söyledi. Umarız en kısa zamanda aramıza dahil olur." ifadelerini kullanmıştı.