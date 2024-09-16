Karı-koca aynı dizide! Yalan’ın Yusuf’u Ahmet Tansu Taşanlar’ın eşi oyuncu çıktı!

Aslıhan Güner, Eylül Tumbar, Feyyaz Duman, Özge Borak, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan dizisine Yusuf Kaleli karakteriyle dahil olan Ahmet Tansu Taşanlar'ın hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan oyuncunun 2001 yılında evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Karı-kocanın aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı.