Karı-koca aynı dizide! Yalan’ın Yusuf’u Ahmet Tansu Taşanlar’ın eşi oyuncu çıktı!

Aslıhan Güner, Eylül Tumbar, Feyyaz Duman, Özge Borak, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan dizisine Yusuf Kaleli karakteriyle dahil olan Ahmet Tansu Taşanlar'ın hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan oyuncunun 2001 yılında evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Karı-kocanın aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı.
Ahmet Tansu Taşanlar, başrolünde Aslıhan Güner'in yer aldığı Yalan dizisine Yusuf Kaleli karakteriyle dahil oldu.
Yusuf Kaleli karakteriyle tüm taşları yerinden oynatan ve performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak konusu oldu.
AHMET TANSU TAŞANLAR KİMDİR?
31 Mayıs 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ahmet Tansu Taşanlar, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalında tamamladı.