Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira bebek mi bekliyor? Hamilelik iddiasına Devrim'den yanıt "Üzücü ve yıpratıcı"

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan yaşayan çift cephesinden flaş bir iddia geldi. Torreira ile aşkını ilan eden Devrim Özkan'ın hamile olduğu öne sürüldü. İddialara Devrim Özkan cephesinden jet bir yanıt geldi. İşte detaylar...