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Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira bebek mi bekliyor? Hamilelik iddiasına Devrim'den yanıt "Üzücü ve yıpratıcı"

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan yaşayan çift cephesinden flaş bir iddia geldi. Torreira ile aşkını ilan eden Devrim Özkan'ın hamile olduğu öne sürüldü. İddialara Devrim Özkan cephesinden jet bir yanıt geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 10:58 Güncelleme 08 Kasım 2023, 11:03
Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira bebek mi bekliyor? Hamilelik iddiasına Devrim’den yanıt Üzücü ve yıpratıcı 1

Son dönemde kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşayan Devrim Özkan, aşk hayatıyla da gündeme oturdu.

Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira bebek mi bekliyor? Hamilelik iddiasına Devrim’den yanıt Üzücü ve yıpratıcı 2

Muslera'nın eşi Patricio'nun doğum gününde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreria ile samimi bir şekilde poz veren Devrim Özkan aşk dedikodularının başlamasına neden olmuştu.

Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira bebek mi bekliyor? Hamilelik iddiasına Devrim’den yanıt Üzücü ve yıpratıcı 3

Üst üste itirafların ardından Lucas Torreira, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yapmıştı.

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