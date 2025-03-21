Osman Sınav’a veda! Cenaze töreninin detayları belli oldu

Osman Sınav, 1991'de televizyonlar için dizi çalışmalarına yoğunlaştı. Usta bir yönetmen olarak kendini kabul ettiren sanatçı, içerisinde "Süper Baba", "Deli Yürek", "Hayat Bağları", "Ekmek Teknesi", "Acı Hayat", "Kurtlar Vadisi", "Sakarya Fırat" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi çok sevilen 25 dizi filminin yapımcısı ve yönetmeni oldu.

Sınav'ın 1993'te çekmeye başladığı "Süper Baba" dizisi, 7'den 70'e tüm izleyicilerin beğenisini kazandı. Birçok ünlü ismin kariyerinde önemli rol oynayan usta yönetmen, 1994'te "Yalancı"yı çekti. Film, Altın Portakal'da Mehmet Aslantuğ'a "En İyi Oyuncu", kendisine de "En İyi Yönetmen" dalında ödül getirdi.

"Melek Apartmanı", "Mavi Düşler" ve "Sıcak Saatler" gibi ses getiren diğer televizyon dizilerine de imza atan Sınav, Mehmet Aslantuğ ve Ayşegül Aldinç'in başrollerini paylaştığı "Gerilla" isimli filmi, 1998'de izleyiciyle buluşturdu. Tomris Oğuzalp filmdeki rolüyle, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında Altın Portakal ödülünün sahibi oldu.

Osman Sınav, televizyonda sevilen karakterler üzerine film yapma geleneğini de Türkiye'de başlatanlardan biri oldu.