Can Borcu'nun Cavidan'ı Alayça Öztürk anne acısıyla sarsıldı! “Can cana 40 yıl” deyip duyurdu

Büyük üzüntü yaşayan Alayça Öztürk , kalp krizi nedeniyle vefat eden annesi Gülümser Hanaylı için Instagram'dan duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Her şey için teşekkür ederim. Canım annem... Tek başına büyüttün beni... İyi ki benim annemdin. Seni çok seviyorum...Can cana 40 yıl..."