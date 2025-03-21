Can Borcu'nun Cavidan'ı Alayça Öztürk anne acısıyla sarsıldı! “Can cana 40 yıl” deyip duyurdu

Can Borcu dizisinde Cavidan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alayça Öztürk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Büyük üzüntü yaşayan Alayça Öztürk, kalp krizi nedeniyle vefat eden annesi Gülümser Hanaylı için Instagram'dan duygusal bir veda mesajı yayınladı.
Annesinin karelerine sosyal medya hesabında yer veren Alayça Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Canım annem Gülümser Hanaylı'nın cenazesi cuma öğlen namazında Şakirin Camisi'nden kalkacak.
Her şey için teşekkür ederim. Canım annem... Tek başına büyüttün beni... İyi ki benim annemdin. Seni çok seviyorum...Can cana 40 yıl..."
İşte Alayça Öztürk'ün annesiyle yaptığı o paylaşımlar...