SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Can Borcu'nun Cavidan'ı Alayça Öztürk anne acısıyla sarsıldı! “Can cana 40 yıl” deyip duyurdu

Can Borcu dizisinde Cavidan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alayça Öztürk'ten kötü haber geldi. Alayça Öztürk'ün annesi Gülümser Hanaylı'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncunun satıları yürek yaktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 16:14 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 16:14
Can Borcu’nun Cavidan’ı Alayça Öztürk anne acısıyla sarsıldı! Can cana 40 yıl deyip duyurdu

Can Borcu dizisinde Cavidan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alayça Öztürk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Can Borcu’nun Cavidan’ı Alayça Öztürk anne acısıyla sarsıldı! Can cana 40 yıl deyip duyurdu

Büyük üzüntü yaşayan Alayça Öztürk, kalp krizi nedeniyle vefat eden annesi Gülümser Hanaylı için Instagram'dan duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Can Borcu’nun Cavidan’ı Alayça Öztürk anne acısıyla sarsıldı! Can cana 40 yıl deyip duyurdu

Annesinin karelerine sosyal medya hesabında yer veren Alayça Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Canım annem Gülümser Hanaylı'nın cenazesi cuma öğlen namazında Şakirin Camisi'nden kalkacak.

Can Borcu’nun Cavidan’ı Alayça Öztürk anne acısıyla sarsıldı! Can cana 40 yıl deyip duyurdu

Her şey için teşekkür ederim. Canım annem... Tek başına büyüttün beni... İyi ki benim annemdin. Seni çok seviyorum...Can cana 40 yıl..."

Can Borcu’nun Cavidan’ı Alayça Öztürk anne acısıyla sarsıldı! Can cana 40 yıl deyip duyurdu

İşte Alayça Öztürk'ün annesiyle yaptığı o paylaşımlar...

Can Borcu’nun Cavidan’ı Alayça Öztürk anne acısıyla sarsıldı! Can cana 40 yıl deyip duyurdu

Alayça Öztürk

Can Borcu’nun Cavidan’ı Alayça Öztürk anne acısıyla sarsıldı! Can cana 40 yıl deyip duyurdu

Alayça Öztürk