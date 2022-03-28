Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul'da yakalandı bomba görüntü! Nikahta ortaya çıkan ikiliye Aygün Aydın'dan olay sözler gelmişti
Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul'da yakalandı. Bomba görüntünün sosyal medyaya sızması ile 31 yaşındaki Şeyma Subaşı ile aynı yaştaki Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığına yönelik iddialar iyice alevlendi. Geçtiğimiz gün arkadaşlarının Yunanistan'daki nikahında ortaya çıkan ikiliye "Hakan'dan hamileyim" diyen Aygün Aydın'dan olay sözler gelmişti...
28.03.2022 11:06 - Son Güncelleme: 28.03.2022 11:06
ŞEYMA İLE HAKAN'DAN BOMBA GÖRÜNTÜ!
Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul'da yakalandı, o görüntü gündeme bomba gibi düştü. Nikahta ortaya çıkan ikiliye Aygün Aydın'dan olay sözler gelmişti...
Hakan Sabancı'nın adı her geçen gün başka birileriyle anılıyor. Bu isimlerin arasında en çok ses getiren şüphesiz ki Aygün Aydın olmuştu.