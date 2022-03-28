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Haberler Magazin Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul'da yakalandı bomba görüntü! Nikahta ortaya çıkan ikiliye Aygün Aydın'dan olay sözler gelmişti

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul'da yakalandı bomba görüntü! Nikahta ortaya çıkan ikiliye Aygün Aydın'dan olay sözler gelmişti

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul'da yakalandı. Bomba görüntünün sosyal medyaya sızması ile 31 yaşındaki Şeyma Subaşı ile aynı yaştaki Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığına yönelik iddialar iyice alevlendi. Geçtiğimiz gün arkadaşlarının Yunanistan'daki nikahında ortaya çıkan ikiliye "Hakan'dan hamileyim" diyen Aygün Aydın'dan olay sözler gelmişti...

28.03.2022 11:06 - Son Güncelleme: 28.03.2022 11:06
Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul’da yakalandı bomba görüntü! Nikahta ortaya çıkan ikiliye Aygün Aydın’dan olay sözler gelmişti

ŞEYMA İLE HAKAN'DAN BOMBA GÖRÜNTÜ!

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul'da yakalandı, o görüntü gündeme bomba gibi düştü. Nikahta ortaya çıkan ikiliye Aygün Aydın'dan olay sözler gelmişti...

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Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul’da yakalandı bomba görüntü! Nikahta ortaya çıkan ikiliye Aygün Aydın’dan olay sözler gelmişti

Hakan Sabancı'nın adı her geçen gün başka birileriyle anılıyor. Bu isimlerin arasında en çok ses getiren şüphesiz ki Aygün Aydın olmuştu.

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul’da yakalandı bomba görüntü! Nikahta ortaya çıkan ikiliye Aygün Aydın’dan olay sözler gelmişti

Sabancı hakkında iddialarda bulunan çoğu kişinin anlamlandıramadığı ataklar yapan Aygün Aydın, en sonunda hapis cezası almıştı... Bunların ardından Hakan Sabancı'nın isminin anıldığı herkesi kendisine düşman belleyen Aygün Aydın zehir zemberek açıklamalar yaparak tarafları zor durumda bırakıyordu.

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul’da yakalandı bomba görüntü! Nikahta ortaya çıkan ikiliye Aygün Aydın’dan olay sözler gelmişti

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Meedo ile 1.5 yıllık ilişkisini bitirerek yurda geri dönen Şeyma Subaşı'nı geçtiğimiz hafta yakın markaja alan Hakan Sabancı, paylaşımı ile dikkat çekti.

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul’da yakalandı bomba görüntü! Nikahta ortaya çıkan ikiliye Aygün Aydın’dan olay sözler gelmişti

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın aynı anda Yunan adalarından story paylaşması dikkat çekti.

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