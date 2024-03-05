Oryantal Didem Kınalı’da oje çıkışı! “Erkek arkadaşım olsa...” İbrahim Tatlıses’in programı İbo Show’la tanınmıştı...

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'la adını geniş kitlelere duyuran Didem Kınalı, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi. Önceki akşam bir mekanda sahne alan ünlü isim, bu kez oje çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan Kınalı'nın sahne kostümü de çok konuşuldu. İşte detaylar...