Oryantal Didem Kınalı’da oje çıkışı! “Erkek arkadaşım olsa...” İbrahim Tatlıses’in programı İbo Show’la tanınmıştı...

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'la adını geniş kitlelere duyuran Didem Kınalı, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi. Önceki akşam bir mekanda sahne alan ünlü isim, bu kez oje çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan Kınalı'nın sahne kostümü de çok konuşuldu. İşte detaylar...
Ünlü oryantal Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'la adını geniş kitlelere duyurdu.
Kınalı, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettirdi. Önceki akşam bir mekanda sahne alan ünlü isim, bu kez oje çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Didem Kınalı, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilerle sohbet eden Kınalı, son dönemde gündeme gelen erkeklerin oje sürmesiyle ilgili soruları yanıtladı.