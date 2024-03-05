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İklim Tamkan ile Fırat Tanış cephesinde yeni gelişme! Aylar sonra açıkladığı şiddet olayının perde arkası ortaya çıktı

Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, geçen günlerde sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunarak maruz kaldığı şiddeti takipçileriyle paylaşmıştı. Fırat Tanış ile eylül ayı sonunda yollarını ayıran Tamkan'ın açıklamayı yeni yapmış olması ise kafa karıştırmıştı. İklim Tamkan ile Fırat Tanış cephesinde yeni gelişme yaşandı. Olayın perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 08:54 Güncelleme 05 Mart 2024, 09:02
İklim Tamkan ile Fırat Tanış cephesinde yeni gelişme! Aylar sonra açıkladığı şiddet olayının perde arkası ortaya çıktı 1

8 yıllık eşiyle 2022'de yollarını ayıran Fırat Tanış, boşanmanın ardından piyanist İklim Tamkan ile aşk yaşamaya başladı. Çift geçtiğimiz eylül ayında ise yollarını ayırdı.

İklim Tamkan ile Fırat Tanış cephesinde yeni gelişme! Aylar sonra açıkladığı şiddet olayının perde arkası ortaya çıktı 2

Piyanist Tamkan, geçen günlerde sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla ise dikkat çekti. Tamkan, Tanış'tan şiddet gördüğünü açıkladı.

İklim Tamkan ile Fırat Tanış cephesinde yeni gelişme! Aylar sonra açıkladığı şiddet olayının perde arkası ortaya çıktı 3

Tamkan'ın eylül sonu ayrıldıklarını söylediği sevgilisinin psikolojik şiddetini açıklamak için niye bu kadar beklediği ise merak konusu oldu.

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