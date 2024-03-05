İklim Tamkan ile Fırat Tanış cephesinde yeni gelişme! Aylar sonra açıkladığı şiddet olayının perde arkası ortaya çıktı

8 yıllık eşiyle 2022'de yollarını ayıran Fırat Tanış , boşanmanın ardından piyanist İklim Tamkan ile aşk yaşamaya başladı. Çift geçtiğimiz eylül ayında ise yollarını ayırdı.

Piyanist Tamkan, geçen günlerde sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla ise dikkat çekti. Tamkan, Tanış'tan şiddet gördüğünü açıkladı.

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Tamkan'ın eylül sonu ayrıldıklarını söylediği sevgilisinin psikolojik şiddetini açıklamak için niye bu kadar beklediği ise merak konusu oldu.