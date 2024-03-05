Yalnızca 2 yıl sürdü! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş'i Burak Çelik’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer tescilli güzelle...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Ordulu olan 31 yaşındaki Burak Çelik'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 2 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. Bakın Burak Çelik'in eski eşi hangi oyuncu çıktı.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BURAK ÇELİK KİMDİR?
Burak Çelik, Ordulu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çelik, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World'de birinci seçildi.
42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçilen Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı.