Yalnızca 2 yıl sürdü! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş'i Burak Çelik’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer tescilli güzelle...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Ordulu olan 31 yaşındaki Burak Çelik'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 2 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. Bakın Burak Çelik'in eski eşi hangi oyuncu çıktı.