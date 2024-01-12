13 yılı devirdiler! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu’nun hem kayınpederi hem de eşi oyuncu çıktı! Meğer Sihirli Annem’de...

Kadrosunda İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Emin Gürsoy gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, yayınlandığı ilk gündem bu yana ilgiyle takip edildi. Dizide Çatal karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu ise yeni bölümle birlikte gündem oldu. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Saraçoğlu hakkındaki bir gerçek de duyanları şaşkına çevirdi. Saraçoğlu'nun hem kayınpederi hem de eşi oyuncu çıktı.
İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Emin Gürsoy gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Çatal karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu'nun hayatı merak edildi.
AHMET SARAÇOĞLU KİMDİR?
Tam adı Ahmet Yelan Saraçoğlu olan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, Ankara'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezinde çalışmasının ardından 1995 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol aldı.
2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nu kurdu. Son olarak Ateş Kuşları'nda rol alan Saraçoğlu'nun özellikle evlilik hayatı dikkat çekti.