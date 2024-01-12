13 yılı devirdiler! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu’nun hem kayınpederi hem de eşi oyuncu çıktı! Meğer Sihirli Annem’de...

Kadrosunda İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Emin Gürsoy gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, yayınlandığı ilk gündem bu yana ilgiyle takip edildi. Dizide Çatal karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu ise yeni bölümle birlikte gündem oldu. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Saraçoğlu hakkındaki bir gerçek de duyanları şaşkına çevirdi. Saraçoğlu'nun hem kayınpederi hem de eşi oyuncu çıktı.