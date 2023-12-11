Hazar Ergüçlü çırılçıplak poz verdi sosyal medya birbirine girdi "Ne gerek vardı şimdi" Üzerinde sadece elbise tutarak...

'Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor' sözleriyle hafızalara kazınan, uzunca bir süre, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü'nün geçtiğimiz günlerde kalbini, Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Şimdilerde herhangi bir projede yer almasa da yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ergüçlü, yine bir paylaşımıyla gündeme geldi. İşte detaylar...