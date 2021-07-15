Orlando Bloom'dan nişanlısı ve eski eşine bomba yorum! Sosyal medya bir anda çalkalandı peş peşe mesaj yağdı
Orlando Bloom'dan nişanlısı ve eski eşine bomba yorum geldi, sosyal medya çalkalandı! Sık sık yeni markası ile ilgili paylaşımlarda bulunan Katy Perry, sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi ve nişanlısı Orlando Bloom'un eski eşi Miranda Kerr ile bir araya geldi. Perry ve Kerr buluşma sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulununca olanlar oldu. Miranda'nın Katy ile paylaşımını gören Bloom atağa geçti, dünyaca ünlü yıldızlara sosyal medyada yorum yağdı.
15.07.2021 17:03
- Son Güncelleme: 15.07.2021 17:08
NİŞANLISI VE ESKİ EŞİ BİR ARADA!
Orlando Bloom'dan nişanlısı ve eski eşine bomba yorum! Sosyal medya bir anda çalkalandı, peş peşe mesaj yağdı... İşte magazin gündemine bomba gibi düşen olay!
Gösteri dünyasının ünlü çifti Katy Perry (36) ile Orlando Bloom (44), Yunanistan'ın ardından Bodrum'a gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda tatillerini noktalayan ikili, ABD'ye geri döndü.
Ünlü şarkıcı, nişanlısının eski eşi Miranda Kerr ile bir araya geldi. Kerr ile yeni piyasa sunduğu ürünün reklamı için buluşan Katy Perry, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.