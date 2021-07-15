'Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk yaşıyor' iddiasının ardından gelen bomba itiraf! Oyuncu kadrosu isyanda...

Gizlilik anlaşması olduğu için proje hakkında konuşmaktan kaçınan ünlü popçunun kadroya dahil olmasının dizinin diğer oyuncuları rahatsız ettiği ve yapımcıya "Neden mesleği oyuncu biri değil de Murat Boz" diye sordukları öğrenildi.