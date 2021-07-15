'Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk yaşıyor' iddiasının ardından gelen bomba itiraf! Oyuncu kadrosu isyanda...
'Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk yaşıyor' iddiasının ardından gelen itiraf! Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiası hala gündemde yerini korurken, spor çıkışı görüntülenen Boz, muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Dijital platformda oyuncu Tuba Büyüküstün ile boy gösterecek olan Murat Boz aşk iddiaları hakkında verdiği yanıtla dikkat çekerken, rol alacakları projedeki diğer oyuncuların isyanda olduğu ortaya çıktı.
15.07.2021 17:45
- Son Güncelleme: 15.07.2021 17:45
'Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk yaşıyor' iddiasının ardından gelen bomba itiraf! Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de yer alacak olan ikilinin aşk yaşadığı iddiası hala gündemde yerini koruyor. Daha önce Beykoz'da baş başa yemek yiyen ve ardından Boğaz'da tekne turuna çıkan Boz ile Büyüküstün hakkında yeni gelişmeler var.