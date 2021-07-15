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'Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk yaşıyor' iddiasının ardından gelen bomba itiraf! Oyuncu kadrosu isyanda...

'Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk yaşıyor' iddiasının ardından gelen itiraf! Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiası hala gündemde yerini korurken, spor çıkışı görüntülenen Boz, muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Dijital platformda oyuncu Tuba Büyüküstün ile boy gösterecek olan Murat Boz aşk iddiaları hakkında verdiği yanıtla dikkat çekerken, rol alacakları projedeki diğer oyuncuların isyanda olduğu ortaya çıktı.

15.07.2021 17:45 - Son Güncelleme: 15.07.2021 17:45
'Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk yaşıyor' iddiasının ardından gelen bomba itiraf! Oyuncu kadrosu isyanda...

'Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk yaşıyor' iddiasının ardından gelen bomba itiraf! Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de yer alacak olan ikilinin aşk yaşadığı iddiası hala gündemde yerini koruyor. Daha önce Beykoz'da baş başa yemek yiyen ve ardından Boğaz'da tekne turuna çıkan Boz ile Büyüküstün hakkında yeni gelişmeler var.

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'Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk yaşıyor' iddiasının ardından gelen bomba itiraf! Oyuncu kadrosu isyanda...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE MURAT BOZ AŞK MI YAŞIYOR?

Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de yer alacak ikili, aşk yaşıyor. Boz ve Büyüküstün, dün akşam saatlerinde Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Çift, daha sonra da Boğaz'da tekne turu yaptı.

'Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk yaşıyor' iddiasının ardından gelen bomba itiraf! Oyuncu kadrosu isyanda...

Murat Boz spor çıkışı görüntülendi. Tv100'ün haberine göre; Ünlü popçu Another Self adlı dijital dizide partnerini canlandırdığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddiasına "Dizi çekiyoruz arkadaşlar" dedi.

'Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk yaşıyor' iddiasının ardından gelen bomba itiraf! Oyuncu kadrosu isyanda...

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasıyla ilgili bir iddia da diğer oyuncuların rahatsız olduğu yönünde...

'Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk yaşıyor' iddiasının ardından gelen bomba itiraf! Oyuncu kadrosu isyanda...

Gizlilik anlaşması olduğu için proje hakkında konuşmaktan kaçınan ünlü popçunun kadroya dahil olmasının dizinin diğer oyuncuları rahatsız ettiği ve yapımcıya "Neden mesleği oyuncu biri değil de Murat Boz" diye sordukları öğrenildi.