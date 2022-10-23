Orijinal yeri kalmadı! 'Biri bu kızı durdursun...' Azeri güzel estetiğe doymadı! 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses...
13 yaşlarında İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu.
23.10.2022 15:56 - Son Güncelleme: 23.10.2022 15:57
'Oy Didem' şarkısı ile hafızalara kazınan Azeri kızı Günel Zeynalova, son haliyle sosyal medyayı salladı. Günel Zeynalova değişimiyle neredeyse bambaşka biri oldu. 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ünlü güzel estetik operasyonlara doyamıyor. İşte o görüntüler...
Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine beğeni yağan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı.
Birçok kez estetik operasyon geçiren Günel Zeynalova, uğradığı değişim sonrası takipçileri tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı.