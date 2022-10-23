Orijinal yeri kalmadı! 'Biri bu kızı durdursun...' Azeri güzel estetiğe doymadı! 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses...

'Oy Didem' şarkısı ile hafızalara kazınan Azeri kızı Günel Zeynalova, son haliyle sosyal medyayı salladı. Günel Zeynalova değişimiyle neredeyse bambaşka biri oldu. 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ünlü güzel estetik operasyonlara doyamıyor. İşte o görüntüler...