23 yıllık eşinden boşanmıştı! Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay yeniden evlendi! Babasını nikahına davet etmedi

1 Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, 2021 yılında 23 yıllık eşi Eda Edgü ile yollarını ayırmasının ardından, hayatında yeni bir sayfa açtı. Altan Gencebay, üniversite yıllarında tanıştığı büyük aşkı Berna Arduç ile nikah masasına oturdu.

2 "NİCE GÜZEL GÜNLERİ YAŞAMAK DİLEĞİYLE SEVGİLİM" Çift, Beykoz'daki bir mekânda hayatlarını birleştirdi. Altan Gencebay, eşiyle yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya üzerinden; "Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, saygıyla ve sevgiyle nasip olan kısmetimizle, her şeyin hayırlısı ve kolayıyla nice güzel günleri yaşamak dileğiyle sevgilim" notunu düşerek paylaştı.