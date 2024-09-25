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23 yıllık eşinden boşanmıştı! Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay yeniden evlendi! Babasını nikahına davet etmedi

Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, üniversite yıllarında tanıştığı sevgilisi Berna Arduç ile dünyaevine girdi. Ancak bu mutlu gün ailenin içindeki bazı gerginlikleri de gözler önüne serdi. Altan Gencebay, düğününe ünlü babasını davet etmedi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 13:23 Güncelleme Tarihi25 Eylül 2024, 13:42
23 yıllık eşinden boşanmıştı! Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay yeniden evlendi! Babasını nikahına davet etmedi 1

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, 2021 yılında 23 yıllık eşi Eda Edgü ile yollarını ayırmasının ardından, hayatında yeni bir sayfa açtı. Altan Gencebay, üniversite yıllarında tanıştığı büyük aşkı Berna Arduç ile nikah masasına oturdu.

23 yıllık eşinden boşanmıştı! Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay yeniden evlendi! Babasını nikahına davet etmedi 2

"NİCE GÜZEL GÜNLERİ YAŞAMAK DİLEĞİYLE SEVGİLİM"

Çift, Beykoz'daki bir mekânda hayatlarını birleştirdi. Altan Gencebay, eşiyle yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya üzerinden; "Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, saygıyla ve sevgiyle nasip olan kısmetimizle, her şeyin hayırlısı ve kolayıyla nice güzel günleri yaşamak dileğiyle sevgilim" notunu düşerek paylaştı.

23 yıllık eşinden boşanmıştı! Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay yeniden evlendi! Babasını nikahına davet etmedi 3

ORHAN GENCEBAY DAVET EDİLMEDİ

Orhan Gencebay ile Azize Gencebay ile evliliğinden dünyaya gelen Altan Gencebay, iddialara göre babasını nikaha davet etmedi.

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