Baba-oğul ikiz gibi! MasterChef Danilo Zanna'nın oğlu Zeno Tibet boyuna yetişti! Tuğçe Demirbilek'le 9 yıllık evliliği sona ermişti...

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MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Danilo Zanna, sadece mutfaktaki yetenekleriyle değil sempatik tavırlarıyla da izleyicilerin gönlünü kazanmayı başardı. Yarışma boyunca enerjik ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Zanna, özellikle izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ancak başarılı şefin kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edilen konular arasında yer alıyor.