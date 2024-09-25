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Baba-oğul ikiz gibi! MasterChef Danilo Zanna'nın oğlu Zeno Tibet boyuna yetişti! Tuğçe Demirbilek'le 9 yıllık evliliği sona ermişti...

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adından sıkça söz ettiren sempatik jüri üyesi Danilo Zanna, ekranların sevilen simaları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Tuğçe Demirbilek ile yollarını ayıran Danilo Zanna'nın bu evlilikten olan oğlu Zeno Tibet, şimdilerde babasının en büyük destekçisi. Baba-oğul arasındaki güçlü bağ sosyal medya paylaşımlarına da yansıyor. Baba-oğul, hem fiziksel özellikleriyle hem de neşeli tavırlarıyla adeta birbirlerinin kopyası gibi görünüyor.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 14:31 Güncelleme Tarihi25 Eylül 2024, 14:31
Baba-oğul ikiz gibi! MasterChef Danilo Zanna’nın oğlu Zeno Tibet boyuna yetişti! Tuğçe Demirbilek’le 9 yıllık evliliği sona ermişti... 1

MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Danilo Zanna, sadece mutfaktaki yetenekleriyle değil sempatik tavırlarıyla da izleyicilerin gönlünü kazanmayı başardı. Yarışma boyunca enerjik ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Zanna, özellikle izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ancak başarılı şefin kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Baba-oğul ikiz gibi! MasterChef Danilo Zanna’nın oğlu Zeno Tibet boyuna yetişti! Tuğçe Demirbilek’le 9 yıllık evliliği sona ermişti... 2

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Danilo Zanna'nın geçtiğimiz yıllarda boşandığı eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten dünyaya gelen oğlu Zeno Tibet babasının boyuna yetişti bile.

Baba-oğul ikiz gibi! MasterChef Danilo Zanna’nın oğlu Zeno Tibet boyuna yetişti! Tuğçe Demirbilek’le 9 yıllık evliliği sona ermişti... 3

Oğluna Türkiye'de eğitim aldıran Danilo Zanna, onu bir an yanından ayırmıyor...

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