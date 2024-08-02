Orhan Gencebay’ın düğün hediyesiydi! Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay lüks villa boşaltılmayınca mahkemelik oldu!

Sevim Emre ile mutlu birliktelik sürdüren Orhan Gencebay, oğlu Gökhan Gencebay'a düğün hediyesi olarak Sarıyer'de bulunan lüks bir villa satın almıştı. Gökhan Gencebay, babasının düğün hediyesi olarak aldığı villayı boşaltmayan şirketle mahkemelik oldu. Usta sanatçı da mahkemeye sunduğu dilekçede oğlu Gökhan Gencebay'ın başka bir yerde kirada oturduğunu, mağdur olduğunu belirterek şirketin evi boşaltmasını talep etti. İşte detaylar...