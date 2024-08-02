Orhan Gencebay’ın düğün hediyesiydi! Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay lüks villa boşaltılmayınca mahkemelik oldu!

Sevim Emre ile mutlu birliktelik sürdüren Orhan Gencebay, oğlu Gökhan Gencebay'a düğün hediyesi olarak Sarıyer'de bulunan lüks bir villa satın almıştı. Gökhan Gencebay, babasının düğün hediyesi olarak aldığı villayı boşaltmayan şirketle mahkemelik oldu. Usta sanatçı da mahkemeye sunduğu dilekçede oğlu Gökhan Gencebay'ın başka bir yerde kirada oturduğunu, mağdur olduğunu belirterek şirketin evi boşaltmasını talep etti. İşte detaylar...
Orhan Gencebay, 2023 yılında oğlu Gökhan Gencebay'a düğün hediyesi olarak Sarıyer'de bulunan lüks bir villa satın almıştı. Ancak konut 2018'den beni Dutfaz işletmecilik şirketi tarafından kiralanmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta kirada oturduğu, başka evi olmadığı gerekçesiyle villanın şirket tarafından tahliye edilmesini istedi, ihtarname gönderdi. Talebi şirket tarafından karşılık bulmayınca işletmeye dava açtı.
Gökhan Gencebay, İstanbul Sulh Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, 2016 yılından beri Beşiktaş'ta stüdyo ev olarak tabir edilen güncel kira olarak 30 bin liraya oturduğunu, evlendiği için bir odalı evin ihtiyacını karşıladığını, kiracı şirkete ihtarname gönderilerek artık kendisinin oturacağını belirtti.