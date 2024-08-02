Müge Bayramoğlu’nun olaylı gecesi! Yeni sevgilisiyle yakalandı! Ortalık karıştı! Meğer sessiz sedasız boşanmış...

Pis Yedili, Yargı, Gaddar gibi dizilerde rol alan oyuncu Müge Bayramoğlu, 2018 yılında Sinan Payaslıoğlu ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, önceki akşam bir erkekle kameralara yansıdı. Müge Bayramoğlu boşandığını açıklarken yeni sevgilisi objektifleri görünce çıldırdı. İşte olaylı geceden detaylar...