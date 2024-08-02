Müge Bayramoğlu’nun olaylı gecesi! Yeni sevgilisiyle yakalandı! Ortalık karıştı! Meğer sessiz sedasız boşanmış...

Pis Yedili, Yargı, Gaddar gibi dizilerde rol alan oyuncu Müge Bayramoğlu, 2018 yılında Sinan Payaslıoğlu ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, önceki akşam bir erkekle kameralara yansıdı. Müge Bayramoğlu boşandığını açıklarken yeni sevgilisi objektifleri görünce çıldırdı. İşte olaylı geceden detaylar...
Son olarak Gaddar dizisi ile ekranlarda boy gösteren oyuncu Müge Bayramoğlu, 2018 yılında Sinan Payaslıoğlu ile evlenmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre; önceki gece Kadıköy'de bir erkekle görüntülenen Müge Bayramoğlu boşandığını açıkladı.
Sessiz sedasız evliliğini sonlandırdığı ortaya çıkan Müge Bayramoğlu'nun yeni sevgilisi görüntülenince çıldırdı.