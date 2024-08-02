Bahar'ın yıldızı Demet Evgar yalı dairesine taşınıyor! Yeni adresi Yeniköy! Kirası dudak uçuklattı: Tam tamına...

Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan Demet Evgar, özel hayatıyla da milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Instagram'da 2,2 milyon takipçisi olan Demet Evgar, son olarak Emirgan'dan taşınma kararı aldı. Eşi ve kızıyla Yeniköy'de yalı dairesinde yaşayacak. İşte yeni evinin dudak uçuklatan kirası...
Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan Demet Evgar, özel hayatıyla da milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Instagram'da 2,2 milyon takipçisi olan Demet Evgar, son olarak Emirgan'dan taşınma kararı aldı. Eşi ve kızıyla Yeniköy'de yalı dairesinde yaşayacak. İşte yeni evinin dudak uçuklatan kirası...
Ünlü oyuncu Demet Evgar, 2022 yılında altı yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünya evine girmişti.
44 yaşındaki başarılı oyuncu, Emirgan'daki evinden taşınma kararı aldı. Demet Evgar'ın, eşi Levent Babataş ve kızları Mavi ile Yeniköy'de yalı tarzı bir eve taşınacağı iddia edildi.