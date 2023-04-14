Orhan Gencebay'dan seçim öncesi mesaj "Art niyetli batı Recep Tayyip Erdoğan'dan rahatsız Türkiye'nin önünü kesmek istiyor"
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde birden büyük yıkım ve can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Orhan Gencebay "Canım Türkiye'm" şarkısını duyurmuştu. Orhan Baba, Canım Türkiye'm için klip çekti. Şarkısının Türkiye'nin seçimlere giderken çıkacağını söyleyen Orhan Gencebay "Art niyetli batı Recep Tayyip Erdoğan'dan rahatsız Türkiye'nin önünü kesmek istiyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay, 'Canım Türkiye'm' şarkısına klip çekti. Uzun yıllar sonra yeni bir klip ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Gencebay yeni çalışması hakkında konuştu.
Sabah'ın haberine göre; Bayramdan önce 'Canım Türkiye'm' klibinin yayınlanacağını söyleyen usta sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:
"Dünyanın en önemli 280 dijital merkezinden aynı anda yayınlanmaya başlayacak olan klipte; hem senfoni orkestrası hem mehteran takımı hem de çocuklar yer alıyor. 18 veya 19 Nisan gibi yayına sokmayı planlıyoruz.
13 yıl aradan sonra yeni bir klip çekmiş olmanın da heyecanını taşıyorum. Klip zamanlama olarak da önemli bir döneme denk geldi. Ülke olarak seçimlere giderken gerilim ve kavgayı geride bırakarak toplumsal barışın önemini anlatan 'Canım Türkiye'm' şarkıma klip çekmek istedim. Ve çok emek harcayarak yaptığımız bu çalışma, gerçekten içime sindi. Bundan sonra da 'Dedikodu' ve 'Maske' şarkılarıma klip çekeceğim.
'Canım Türkiye'm' bestesi siyasi bir mesaj içermiyor. Canım Türkiye'm hepimizin canım Türkiye'si olmalıdır. Bu cennet vatan hepimizin Canım Türkiye'sidir. Unutulmamalıdır ki; vatanımızın içinde dil, din, cins, ırk, farklılıkları vardır fakat ayrılığımız yoktur. Bu vatanın sahibi Türkiye vatandaşı olan Türk milletidir, bu vatan hepimizindir.