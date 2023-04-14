RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Bir Merve Boluğur faciası! Transparan kıyafetiyle rezil oldu "Allah ahlak ve edep versin" Yine kendini dillere düşürmeyi başardı

Bir Merve Boluğur faciası! Transparan kıyafetiyle rezil oldu "Allah ahlak ve edep versin" Yine kendini dillere düşürmeyi başardı

Merve Boluğur son paylaşımıyla yine dillere düştü... Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur'un katıldığı bir davetten paylaştığı fotoğraflar tepki çekti. Pek çok sosyal medya kullanıcısı "Şu mübarek günlerde Allah sana ahlak ve edep versin" yorumunda bulundu. İşte detaylar...

14.04.2023 09:58 - Son Güncelleme: 14.04.2023 10:29
Bir Merve Boluğur faciası! Transparan kıyafetiyle rezil oldu Allah ahlak ve edep versin Yine kendini dillere düşürmeyi başardı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur'un son paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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Bir Merve Boluğur faciası! Transparan kıyafetiyle rezil oldu Allah ahlak ve edep versin Yine kendini dillere düşürmeyi başardı

Çalkantılı aşk hayatı, ilginç söylemleri ve garip paylaşımlarıyla bir olay kadına dönüşmüştü.

Bir Merve Boluğur faciası! Transparan kıyafetiyle rezil oldu Allah ahlak ve edep versin Yine kendini dillere düşürmeyi başardı

Boluğur bu kez bir davette giydiği kıyafetiyle gündemde.

Bir Merve Boluğur faciası! Transparan kıyafetiyle rezil oldu Allah ahlak ve edep versin Yine kendini dillere düşürmeyi başardı

Merve Boluğur, transparan kıyafetiyle dillere düştü.

Bir Merve Boluğur faciası! Transparan kıyafetiyle rezil oldu Allah ahlak ve edep versin Yine kendini dillere düşürmeyi başardı

Önceki gün bir davete katılan Merve Boluğur son olarak siyah transparan tercihiyle dikkat çekti.

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