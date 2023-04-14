Bir Merve Boluğur faciası! Transparan kıyafetiyle rezil oldu "Allah ahlak ve edep versin" Yine kendini dillere düşürmeyi başardı
Merve Boluğur son paylaşımıyla yine dillere düştü... Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur'un katıldığı bir davetten paylaştığı fotoğraflar tepki çekti. Pek çok sosyal medya kullanıcısı "Şu mübarek günlerde Allah sana ahlak ve edep versin" yorumunda bulundu. İşte detaylar...
14.04.2023 09:58 - Son Güncelleme: 14.04.2023 10:29