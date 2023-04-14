Yağmur Atacan’dan 15 yıllık eşi Pınar Altuğ’a sitem! “Bana söylemiyor” deyip yakındı! Pınar sırrını açık etmeden tavrını koydu

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'un fotoğrafını şu notla yayınladı: "Bizim için '15 güne ayrılır' dediler, 15 ay diye düzelttiler, 15 yıl oldu evleneli. 15 ömür olsa inadımızdan değil, sevgimizden mahcup ederiz. Bakıp şu resme, nasıl hak verilmez bana? Neyse biz bir ufak kutlamaya kaçar"