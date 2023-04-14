Yağmur Atacan’dan 15 yıllık eşi Pınar Altuğ’a sitem! “Bana söylemiyor” deyip yakındı! Pınar sırrını açık etmeden tavrını koydu
Meslektaşı Pınar Altuğ ile 2008 yılında dünyaevine giren Yağmur Atacan, geçen günlerde 15'inci evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulunmuştu. 15'inci evlilik yıl dönümlerini kutlamak için tatile çıkan ikiliden Atacan, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, "Bana söylemiyor" deyip eşi Pınar Altuğ'dan yakındı. Altuğ'dan ise paylaşıma yanıt gecikmedi. Ünlü oyuncu, eşi Yağmur Atacan'a sosyal medyada göndermede bulunurken sırrını açık etmedi. İşte detaylar...
Meslektaşı Pınar Altuğ ile 2008 yılında nikah masasına oturan oyuncu Yağmur Atacan'dan geçen gün romantik bir yıl dönümü mesajı geldi.
Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'un fotoğrafını şu notla yayınladı: "Bizim için '15 güne ayrılır' dediler, 15 ay diye düzelttiler, 15 yıl oldu evleneli. 15 ömür olsa inadımızdan değil, sevgimizden mahcup ederiz. Bakıp şu resme, nasıl hak verilmez bana? Neyse biz bir ufak kutlamaya kaçar"
"SENİNLE BİR ÖMÜR"
Pınar Altuğ ise eşini etiketleyip, kalp emojisi de eklediği nikah fotoğrafına, "15 sene... Seninle bir ömür" notunu düştü.
"O ŞANSLI ADAM BEN OLUYORUM"
Yağmur Atacan'ın eşinin Instagram gönderisine "Evet. O şanslı adam ben oluyorum, ta kendisi" yorumunu yapması dikkat çekti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Yağmur Atacan şimdi ise bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.