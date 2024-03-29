Orhan Gencebay’dan Murat Kurum’a tam destek! “Murat kardeşimin İstanbul'u çok iyi yöneteceğinden eminim”

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için şarkı yazarak hediye eden Orhan Gencebay, Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması etkinliğine katıldı. İftarda Murat Kurum ile sahneye çıkarak şarkıya eşlik eden Orhan Gencebay, uzun süre sosyal medyada gündem oldu. Usta sanatçı, şimdi ise hem buluşma hem de belediye seçimleriyle ilgili söyledikleriyle gündeme geldi. İşte "Murat kardeşimin İstanbul'u çok iyi yöneteceğinden eminim" diyen Orhan Gencebay'ın o açıklamaları...
Sanatçı Orhan Gencebay, geçen günlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile 'Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması' etkinliğinde bir araya geldi.
İftarda Murat Kurum ile sahneye çıkarak şarkıya eşlik eden Orhan Gencebay, uzun süre sosyal medyada gündem oldu. Usta sanatçı, şimdi ise hem buluşma hem de belediye seçimleriyle ilgili söyledikleriyle gündeme geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Orhan Gencebay, "Murat kardeşimin İstanbul'u çok iyi yöneteceğinden eminim" ifadelerini kullandı. İşte Orhan Gencebay'ın o açıklamaları...