Orhan Gencebay’dan Murat Kurum’a tam destek! “Murat kardeşimin İstanbul'u çok iyi yöneteceğinden eminim”

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için şarkı yazarak hediye eden Orhan Gencebay, Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması etkinliğine katıldı. İftarda Murat Kurum ile sahneye çıkarak şarkıya eşlik eden Orhan Gencebay, uzun süre sosyal medyada gündem oldu. Usta sanatçı, şimdi ise hem buluşma hem de belediye seçimleriyle ilgili söyledikleriyle gündeme geldi. İşte "Murat kardeşimin İstanbul'u çok iyi yöneteceğinden eminim" diyen Orhan Gencebay'ın o açıklamaları...