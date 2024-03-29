15 yaş küçük eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 51'lik Giovanni Guidetti'nin eşi Türk voleybolcu çıktı!

Dünya çapında tanınan bir voleybol antrenörü olan Giovanni Guidetti, Vakıfbank'ın başarılarına imza atarken, Türkiye'de kurduğu hayatla da dikkat çekiyor. İtalyan teknik adam, Türkiye'ye olan bağını sadece mesleki başarılarıyla değil, aynı zamanda kişisel hayatındaki önemli bir adımla da pekiştirdi. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Guidetti, burada bir Türk kızıyla evlenerek, kültürler arası bir köprü kurdu ve Türkiye'ye olan aidiyet duygusunu daha da güçlendirdi.