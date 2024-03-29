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15 yaş küçük eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 51'lik Giovanni Guidetti'nin eşi Türk voleybolcu çıktı!

Dünya çapında tanınan bir voleybol antrenörü olan Giovanni Guidetti, Vakıfbank'ın başarılarına imza atarken, Türkiye'de kurduğu hayatla da dikkat çekiyor. İtalyan teknik adam, Türkiye'ye olan bağını sadece mesleki başarılarıyla değil, aynı zamanda kişisel hayatındaki önemli bir adımla da pekiştirdi. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Guidetti, burada bir Türk kızıyla evlenerek, kültürler arası bir köprü kurdu ve Türkiye'ye olan aidiyet duygusunu daha da güçlendirdi.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 09:26 Güncelleme 29 Mart 2024, 09:24
15 yaş küçük eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 51’lik Giovanni Guidetti’nin eşi Türk voleybolcu çıktı! 1

İtalyan antrenör Giovanni Guidetti, Türkiye'de uzun yıllardır sadece voleybol sahalarında değil, aynı zamanda Türk kültürü ve insanına duyduğu sevgiyle de tanınıyor. Vakıfbank gibi önemli bir takımı başarıyla yöneterek adını altın harflerle yazdıran Guidetti'nin özel hayatı da merak konusu olmuştu.

15 yaş küçük eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 51’lik Giovanni Guidetti’nin eşi Türk voleybolcu çıktı! 2

Vakıfbank'ın başarılı antrenörü Giovanni Guidetti, son dönemlerde adını sık sık duyduğumuz isimlerden biri oldu, özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda.

15 yaş küçük eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 51’lik Giovanni Guidetti’nin eşi Türk voleybolcu çıktı! 3

Filenin Sultanları'nı zirveye taşıyan başarılarıyla tanınan Guidetti, Tokyo'da başarılı bir performans sergilese de finale ulaşamadan elendi. Ancak takımı, CEV turnuvasında Hollanda'yı yenerek bronz madalya kazandı ve dünya üçüncüsü oldu.

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