5 yıl aynı yastığa baş koydular! İbrahim Çelikkol’un eski eşi de fenomen! Meğer oğlunun annesi...

Siyah Beyaz Aşk, Kuş Uçuşu, Doğduğun Ev Kaderindir, Kördüğüm, İffet gibi birçok dizide rol alan İbrahim Çelikkol'un hayatı merak konusu oldu. Sevgilisi Natali Yarcan ile aşklarına tam gaz devam eden ünlü oyuncunun özellikle eski eşi merak edildi. İbrahim Çelikkol'un 5 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İbrahim Çelikkol'un oğlunun annesi kimmiş...