Siyah Beyaz Aşk, Kuş Uçuşu, Doğduğun Ev Kaderindir, Kördüğüm, İffet gibi birçok dizide rol alan İbrahim Çelikkol'un hayatı merak konusu oldu. Sevgilisi Natali Yarcan ile aşklarına tam gaz devam eden ünlü oyuncunun özellikle eski eşi merak edildi. İbrahim Çelikkol'un 5 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İbrahim Çelikkol'un oğlunun annesi kimmiş...
Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel olarak modellik yapan İbrahim Çelikkol'un hayatı merak konusu oldu.
Siyah Beyaz Aşk, Kuş Uçuşu, Doğduğun Ev Kaderindir, Kördüğüm, İffet gibi birçok dizide rol alan İbrahim Çelikkol'un özellikle aşk hayatı merak edildi.
Sevgilisi Natali Yarcan ile aşklarına tam gaz devam eden ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.