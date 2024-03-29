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5 yıl aynı yastığa baş koydular! İbrahim Çelikkol’un eski eşi de fenomen! Meğer oğlunun annesi...

Siyah Beyaz Aşk, Kuş Uçuşu, Doğduğun Ev Kaderindir, Kördüğüm, İffet gibi birçok dizide rol alan İbrahim Çelikkol'un hayatı merak konusu oldu. Sevgilisi Natali Yarcan ile aşklarına tam gaz devam eden ünlü oyuncunun özellikle eski eşi merak edildi. İbrahim Çelikkol'un 5 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İbrahim Çelikkol'un oğlunun annesi kimmiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 09:13 Güncelleme 29 Mart 2024, 09:13
5 yıl aynı yastığa baş koydular! İbrahim Çelikkol’un eski eşi de fenomen! Meğer oğlunun annesi... 1

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel olarak modellik yapan İbrahim Çelikkol'un hayatı merak konusu oldu.

5 yıl aynı yastığa baş koydular! İbrahim Çelikkol’un eski eşi de fenomen! Meğer oğlunun annesi... 2

Siyah Beyaz Aşk, Kuş Uçuşu, Doğduğun Ev Kaderindir, Kördüğüm, İffet gibi birçok dizide rol alan İbrahim Çelikkol'un özellikle aşk hayatı merak edildi.

5 yıl aynı yastığa baş koydular! İbrahim Çelikkol’un eski eşi de fenomen! Meğer oğlunun annesi... 3

Sevgilisi Natali Yarcan ile aşklarına tam gaz devam eden ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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