1 haftada 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! Dolu dolu 3 formülle iğne ipliğe döndü! Dal gibi kalma sırrı ortaya çıktı!

Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği Selin karakteriyle büyük çıkış yapan Hande Erçel bir dönem yaptığı diyetle çok konuşulmuştu. Magazin dünyasının en gözde yıldızlarından biri olan Hande Erçel hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda Hande'nin verdiği kilolarla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncunun zayıflama formülü hayranları tarafından merak ediliyordu. Oyunculuğa ilk başladığı dönemlerde Selin rolü için 1 haftada 5 kilo vermeyi başaran ünlü oyuncunun sırrı ortaya çıktı.