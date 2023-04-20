1 haftada 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! Dolu dolu 3 formülle iğne ipliğe döndü! Dal gibi kalma sırrı ortaya çıktı!
Hande Erçel, Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı Selin karakteriyle adından söz ettirmişti. Magazin dünyasının en sevilen yıldızları arasında olan ünlü oyuncu fit olmasıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz yerlerde ünlü oyuncu kilo verdiğinden gündem magazin gündemine geldi ve bu kapsamda takipçileri onun zayıflama formülünü öğrenmek istiyor. İşte Hande Erçel'in zayıflamasına yardımcı olan o besinler!
20.04.2023 13:33 - Son Güncelleme: 20.04.2023 13:33
Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği Selin karakteriyle büyük çıkış yapan Hande Erçel bir dönem yaptığı diyetle çok konuşulmuştu. Magazin dünyasının en gözde yıldızlarından biri olan Hande Erçel hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda Hande'nin verdiği kilolarla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncunun zayıflama formülü hayranları tarafından merak ediliyordu. Oyunculuğa ilk başladığı dönemlerde Selin rolü için 1 haftada 5 kilo vermeyi başaran ünlü oyuncunun sırrı ortaya çıktı.
Hande Erçel yaptığı açıklamada, "1 haftada 5 kilo! O sürede sadece sıvıyla beslendim. Çorba ve su ile yaşadım. Şu anda da hâlâ kilomu korumaya dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı.