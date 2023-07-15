Orhan Gencebay tekneden düştü! İşte apar topar hastaneye kaldırılan Orhan Baba'nın son sağlık durumu!
Batsın Bu Dünya, Hatasız Kul Olmaz, Bir Teselli Ver ve daha nicesiyle gönüllere taht kuran Orhan Gencebay, kariyerinin yanı sıra vatan sevgisiyle de sık sık adından söz ettirdi. Türkiye'nin Orhan Baba'sından gelen haber herkesi üzdü. Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin başına talihsiz bir kaza geldi. Orhan Gencebay tekneden düştü. İşte haberin detayları...
15.07.2023 10:55 - Son Güncelleme: 15.07.2023 10:55
1966'da TRT İstanbul Radyosu sınavlarına giren ve iftiharla kazanan Orhan Gencebay, Türk Müziğine unutulmaz eserler kazandırdı.
Batsın Bu Dünya, Hatasız Kul Olmaz, Bir Teselli Ver ve daha nicesiyle gönüllere taht kuran Orhan Gencebay, kariyerinin yanı sıra vatan sevgisiyle de sık sık adından söz ettirdi.
78 yaşındaki usta Sanatçı Orhan Gencebay'ın büyük bir kaza atlattığı ortaya çıktı. Tekneden düşen Orhan Gencebay hastanelik oldu.
Haberi aktaran gazeteci Bilal Özcan, Orhan Gencebay'ın birkaç gün önce, eşi Sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gittiğini kazayı burada geçirdiğini ve Gencebay'la da konuştuğunu açıkladı.