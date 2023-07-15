Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hastalığı hakkında korkutan iddia "Ciddi bir sorun var bunu kimse söyleyemiyor"

Radio Mitre'ye açıklamalarda bulunan Lanata, "Wanda Nara'nın sağlığıyla ilgili ciddi bir sorun var. Birçok insan, hastalığını biliyor ve kimse bunu ona söylemiyor. Bir gazeteci olarak olanı biteni sizlere anlatacağım. İkisi Wanda Nara'ya çok yakın, biri hastaneye yakın üç farklı kaynakla konuştum" dedi.