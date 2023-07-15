Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hastalığı hakkında korkutan iddia "Ciddi bir sorun var bunu kimse söyleyemiyor"
Galatasaray taraftarı Mauro Icardi transferi için gün sayarken eşi Wanda Nara hastanelik oldu... Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, bir yemek programında sunuculuk yapıyor. Önceki gün şiddetli karın ağrısı sebebiyle hastanaye kaldıran Nara, ülkesi basınında gündeme oturdu. İddialara göre Nara'nın sağlık durumu sanılandan daha ciddi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmaya hazırlandığı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, yaşadığı şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı ki Arjantinli ünlü gazeteci Jorge Lanata, Wanda Nara'nın yaşadığı sağlık sorununa ilişkin endişe verici bir iddiada bulundu.
SONUÇLARI BEKLİYOR
Taburcu edilen Wanda Nara'nın bir süre Arjantin'de kalarak sonuçlarını bekleyeceği ifade edilmekte. Wanda Nara'nın sağlık durumu Arjantin'de endişeli bir merak yaratırken Arjantinli ünlü gazeteci Jorge Lanata, endişenin boyutunu artıran bir iddiada bulundu.
Radio Mitre'ye açıklamalarda bulunan Lanata, "Wanda Nara'nın sağlığıyla ilgili ciddi bir sorun var. Birçok insan, hastalığını biliyor ve kimse bunu ona söylemiyor. Bir gazeteci olarak olanı biteni sizlere anlatacağım. İkisi Wanda Nara'ya çok yakın, biri hastaneye yakın üç farklı kaynakla konuştum" dedi.
'KİMSE ONA SÖYLEMİYOR'
Wanda Nara'nın hastalığına değinen Jorge Lanata, "Kimse Wanda Nara'nın lösemi olduğunu ona söylemiyor. Çarşamba gecesi şiddetli karın ağrısıyla Los Arcos'a kaldırıldı. Kan testleri çok yüksek oranda beyaz kan hücrelerine sahip olduğunu gösteriyordu ki bu da hematolojik bir hastalığa işaret ediyor. Ayrıca dalağı şişmiş durumda. Bu teşhisin neticelendirilmesi adına kemik iliği biyopsisi yapacaklar" ifadelerini kullandı.