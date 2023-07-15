3. derece siroz olan Ufuk Özkan’dan haber var! Sosyal medyada açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti "3 gündür..."

Sağlık durumu ile ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yapan Ufuk Özkan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor.