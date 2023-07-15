3. derece siroz olan Ufuk Özkan’dan haber var! Sosyal medyada açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti "3 gündür..."
Geniş Aile dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, hayranlarını üzen bir haberle gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde.Siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın hastalığın üçüncü evresinde olduğu ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabında sessizliğini bozarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Özkan sosyal medya hesabından ikinci bir açıklama yaptı hem son durum hakkında bilgi verdi hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. İşte detaylar...
15.07.2023 10:29 - Son Güncelleme: 15.07.2023 10:29
Canlandıracağı rol için girdiği diyetle 17'ye yakın kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü. 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıktı.
Sağlık durumu ile ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yapan Ufuk Özkan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor.