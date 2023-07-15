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Haberler Magazin 3. derece siroz olan Ufuk Özkan’dan haber var! Sosyal medyada açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti "3 gündür..."

3. derece siroz olan Ufuk Özkan’dan haber var! Sosyal medyada açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti "3 gündür..."

Geniş Aile dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, hayranlarını üzen bir haberle gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde.Siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın hastalığın üçüncü evresinde olduğu ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabında sessizliğini bozarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Özkan sosyal medya hesabından ikinci bir açıklama yaptı hem son durum hakkında bilgi verdi hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. İşte detaylar...

15.07.2023 10:29 - Son Güncelleme: 15.07.2023 10:29
3. derece siroz olan Ufuk Özkan’dan haber var! Sosyal medyada açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti 3 gündür...

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir Kirişçi karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'dan yeni haberler var.

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3. derece siroz olan Ufuk Özkan’dan haber var! Sosyal medyada açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti 3 gündür...

Canlandıracağı rol için girdiği diyetle 17'ye yakın kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü. 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıktı.

3. derece siroz olan Ufuk Özkan’dan haber var! Sosyal medyada açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti 3 gündür...

Organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, "9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor" dediği öğrenildi.

3. derece siroz olan Ufuk Özkan’dan haber var! Sosyal medyada açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti 3 gündür...

Sağlık durumu ile ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yapan Ufuk Özkan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor.

3. derece siroz olan Ufuk Özkan’dan haber var! Sosyal medyada açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti 3 gündür...
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