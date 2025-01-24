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Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Fotoğraflarında kullandığı filtrelerle gündemde olan Sevim Emre'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sevim Emre, filtre kullanımıyla ilgili konuştu.

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 11:36 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 11:36
Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, 1963 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçildi ve ardından oyunculuk yapmaya başladı.

Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Son dönemlerde Orhan Gencebay ile sürdürdüğü mutlu birliktelik ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Sevim Emre, fotoğraflarında kullandığı filtrelerle de sık sık adından söz ettirdi.

Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Sevim Emre, şimdi ise sosyal medyadaki filtre kullanımı ele alınan Gel Konuşalım programına yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Programın sunucusu Ece Erken, usta sanatçı Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre'yi canlı yayında aradı.

Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Sevim Emre ile canlı yayında telefonda konuşan Ece Erken, "Filtreleri konuşuyoruz, hani hepimiz yapıyoruz ya. Bununla ilgili konuşmak ister misin? Sesini canlı yayına verebilir miyim?" diye sordu.

Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Sevim Emre ise sunucu Ece Erken'in davetine şöyle karşılık verdi: "Yeni uyandım. Fotoğraflarımda çok az filtre kullanıyorum.

Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Çok kullanmıyorum. Sadece 1 program kullanıyorum. Yakında single çıkaracağım. Yeni single çıkardığım anda yayına geleceğim"

Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Sevim Emre, daha sonra sunucu Ece Erken'e gönderdiği mesajla filtre iddialarına yeniden cevap verdi.

Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Emre, programa "Uyku sersemi cevap veremedim. Siz yapmıyor musunuz? Ağzınızı yüzünüzü değiştiremezsin canım benim. Siz benim yazdıklarımı okuyun" mesajını gönderdi.

Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

İşte Sevim Emre'nin sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Sevim Emre

Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Sevim Emre

Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Sevim Emre

Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Sevim Emre ve Orhan Gencebay

Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Sevim Emre