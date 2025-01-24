Orhan Gencebay eşi Sevim Emre’den filtre açıklaması! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, 1963 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçildi ve ardından oyunculuk yapmaya başladı.
Son dönemlerde Orhan Gencebay ile sürdürdüğü mutlu birliktelik ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Sevim Emre, fotoğraflarında kullandığı filtrelerle de sık sık adından söz ettirdi.
Sevim Emre, şimdi ise sosyal medyadaki filtre kullanımı ele alınan Gel Konuşalım programına yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Programın sunucusu Ece Erken, usta sanatçı Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre'yi canlı yayında aradı.
Sevim Emre ile canlı yayında telefonda konuşan Ece Erken, "Filtreleri konuşuyoruz, hani hepimiz yapıyoruz ya. Bununla ilgili konuşmak ister misin? Sesini canlı yayına verebilir miyim?" diye sordu.
Sevim Emre ise sunucu Ece Erken'in davetine şöyle karşılık verdi: "Yeni uyandım. Fotoğraflarımda çok az filtre kullanıyorum.
Çok kullanmıyorum. Sadece 1 program kullanıyorum. Yakında single çıkaracağım. Yeni single çıkardığım anda yayına geleceğim"
Sevim Emre, daha sonra sunucu Ece Erken'e gönderdiği mesajla filtre iddialarına yeniden cevap verdi.
Emre, programa "Uyku sersemi cevap veremedim. Siz yapmıyor musunuz? Ağzınızı yüzünüzü değiştiremezsin canım benim. Siz benim yazdıklarımı okuyun" mesajını gönderdi.
İşte Sevim Emre'nin sosyal medya paylaşımlarından bazıları...