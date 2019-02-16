Organize İşler 2 Sazan Sarmalı Netflix'ten izlenecek (Netflix nedir? Üyelik ücreti ne kadar?)
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar gibi ünlü isimlerin yer aldığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi 1 Şubat'ta vizyona girmişti. Filmin 15 Şubat'ta sessiz sedasız bir şekilde online yayın platformu Netflix üzerinden izlenebilir hale gelmesi şok etkisi yarattı. Filmi sinemada izleyen izleyiciler sosyal medyada isyan ederken öte yandan Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin yayınlandığı Netflix nedir merak edilmeye başlandı. İşte tüm detaylar.
16.02.2019 15:06
- Son Güncelleme: 16.02.2019 15:07
Yılmaz Erdoğan'ın çok konuşulan filmi Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, 1 Şubat'ta sinemalarda gösterime girmişti. Vizyona girişinin öncesinde de, sinema salonlarıyla ilgili tartışmaların da etkisiyle epey konuşulan film, gösterime girdikten sadece iki hafta sonra Netflix'e geldi.
NEDEN NETFLİX'TE YAYINLANDI?
Son olarak 1237 salonda seyirciyle buluşan ve toplam 2 milyon 579 bin 230 seyirciye ulaşan filmin henüz vizyonu tamamlamadan dijital platformda yayınlanması ortalığı karıştırdı.
Öte yandan salon sahiplerinin 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmini vizyondan kaldırma kararını görüştüğü iddia edildi. Bunun üzerine Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Netflix üzerinden yayınlandı.
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