Organize İşler 2 Sazan Sarmalı Netflix'ten izlenecek (Netflix nedir? Üyelik ücreti ne kadar?)

Yılmaz Erdoğan'ın çok konuşulan filmi Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, 1 Şubat'ta sinemalarda gösterime girmişti. Vizyona girişinin öncesinde de, sinema salonlarıyla ilgili tartışmaların da etkisiyle epey konuşulan film, gösterime girdikten sadece iki hafta sonra Netflix'e geldi.

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