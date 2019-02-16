Aslı Enver ile Murat Boz'un eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız

Rol aldığı İstanbullu Gelin adlı diziyle son dönemin en çok takip edilen isimlerinden biri Aslı Enver. Gerek dizide canlandırdığı Süreyya karakteri gerekse özel hayatı ile örnek isimlerden biri olan Aslı Enver, Murat Boz ile bir dargın bir bir barışık bir ilişki yaşıyor. Murat Boz ile yeniden barışmasının ardından artık Murat Boz-Aslı Enver çiftinin evlilik haberleri beklenmeye başlandı. Eğer Murat Boz ile Aslı Enver nikah masasına otururlarsa bu onların ilk evliliği olmayacak. Aslı Enver'in daha önce evli olduğunu biliyorduk ama Murat Boz'un daha önceden çok ünlü bir isimle evli olduğunu biliyor muydunuz?