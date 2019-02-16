Aslı Enver ile Murat Boz'un eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız
Ünlü şarkıcı Murat Boz ile İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterine hayat veren Aslı Enver'in yaşadığı aşk malum. Daha önce 2 defa ayrılan ve ardından barışan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin evlenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Çiftten gelecek herhangi bir evlilik haberi sürpriz olmayacak ve bu her ikisinin de ilk evliliği olmayacak. Murat Boz ve Aslı Enver daha önce evlenip ayrıldılar. Ve eski eşlerinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte başta Aslı Enver-Murat Boz olmak üzere ünlülerin eski eşleri.
Rol aldığı İstanbullu Gelin adlı diziyle son dönemin en çok takip edilen isimlerinden biri Aslı Enver. Gerek dizide canlandırdığı Süreyya karakteri gerekse özel hayatı ile örnek isimlerden biri olan Aslı Enver, Murat Boz ile bir dargın bir bir barışık bir ilişki yaşıyor. Murat Boz ile yeniden barışmasının ardından artık Murat Boz-Aslı Enver çiftinin evlilik haberleri beklenmeye başlandı. Eğer Murat Boz ile Aslı Enver nikah masasına otururlarsa bu onların ilk evliliği olmayacak. Aslı Enver'in daha önce evli olduğunu biliyorduk ama Murat Boz'un daha önceden çok ünlü bir isimle evli olduğunu biliyor muydunuz?