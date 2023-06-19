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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada ile fotoğrafını paylaşıp sevindiren haberi duyurunca olanlar oldu! O detayı görenler şaşkına döndü: "Ne olmuş?"

İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada ile fotoğrafını paylaşıp sevindiren haberi duyurunca olanlar oldu! O detayı görenler şaşkına döndü: "Ne olmuş?"

İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada ile fotoğrafını paylaşıp sevindiren haberi duyurunca olanlar oldu! O detayı görenler şaşkına döndü. 4 evliliğinden 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses son evliliğini Ayşegül Yıldız ile gerçekleştirmişti. İlişkileri başladığında henüz 19 yaşında olan Ayşegül Yıldız, 20 yılını verdiği ve 2 yıl evli kaldığı İbrahim Tatlıses'ten Elif Ada adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Elif Ada kocaman oldu. 11 yaşındaki kızı Elif Ada Tatlıses ile fotoğrafını paylaşıp kızının takdir aldığını "Aferin sana altın ufağım" diyerek duyuran İbrahim Tatlıses'in saç ve sakalı dikkat çekti.

19.06.2023 14:51 - Son Güncelleme: 19.06.2023 15:10
İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada ile fotoğrafını paylaşıp sevindiren haberi duyurunca olanlar oldu! O detayı görenler şaşkına döndü: Ne olmuş?

"İMPARATOR'A NE OLMUŞ?"

İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada ile fotoğrafını paylaşıp sevindiren haberi duyurunca olanlar oldu! O detayı görenler şaşkına döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada ile fotoğrafını paylaşıp sevindiren haberi duyurunca olanlar oldu! O detayı görenler şaşkına döndü: Ne olmuş?

2011 – 2013 yılları arasında evli kalan İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada kocaman oldu.

İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada ile fotoğrafını paylaşıp sevindiren haberi duyurunca olanlar oldu! O detayı görenler şaşkına döndü: Ne olmuş?

11 yaşındaki Elif Ada Tatlıses'le ilgili ilk paylaşım anne Ayşegül Yıldız'dan geldi.

İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada ile fotoğrafını paylaşıp sevindiren haberi duyurunca olanlar oldu! O detayı görenler şaşkına döndü: Ne olmuş?

"Karnenden ziyade güzel kalpli, duyarlı ve iyi bir yetişkin olma yolunda büyük büyük adımlar attığın ve bizi de buna şahit ettiğin için seninle gurur duyuyoruz prensesim" diyen Yıldız'ın ardından bir paylaşım da Tatlıses'ten geldi.

İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada ile fotoğrafını paylaşıp sevindiren haberi duyurunca olanlar oldu! O detayı görenler şaşkına döndü: Ne olmuş?

Kızıyla fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses, "Kızım takdir almış kızımı takdir ediyorum aferin sana altın ufağım" o karenin altına notunu düştü.

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