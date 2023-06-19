İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada ile fotoğrafını paylaşıp sevindiren haberi duyurunca olanlar oldu! O detayı görenler şaşkına döndü: "Ne olmuş?"

"Karnenden ziyade güzel kalpli, duyarlı ve iyi bir yetişkin olma yolunda büyük büyük adımlar attığın ve bizi de buna şahit ettiğin için seninle gurur duyuyoruz prensesim" diyen Yıldız'ın ardından bir paylaşım da Tatlıses'ten geldi.