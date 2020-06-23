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Onur Tuna, Seda Güven'den sonra gönlünü sosyal medya fenomenine kaptırdı! Kaputaj Plajı'nda aşk bir başka!

Onur Tuna, Seda Güven'den sonra 3 yıllık aşk orucunu bozdu. Kerem Cem'in eski eşi Seda Güven ile doludizgin bir aşk yaşayan hatta nikah masasına oturmaya hazırlanan 34 yaşındaki Onur Tuna, aradığı aşkı sosyal medya fenomeni Yağmur Karabal'da buldu. Çift, normalleşme döneminin ardından tatil için Kaputaj Plajı'nın yolunu tuttu. Çiçeği burnunda çiftin ilişkileri ise sosyal medya paylaşımları sayesinde ortaya çıktı. Aşklarını gizli tutmaya çalışan Onur Tuna ve sevgilisi Yağmur Karabal'a, takipçilerinden "Hayırlı olsun" mesajları yağdı.

23.06.2020 14:09 - Son Güncelleme: 23.06.2020 14:32
Onur Tuna Seda Güven'den sonra gönlünü sosyal medya fenomenine kaptırdı! Kaputaj Plajı'nda aşk bir başka!

Neslihan Atagül'ün abisi olduğu yönündeki iddialarla sosyal medya gündeminden düşmeyen oyuncu Onur Tuna, eski sevgilisi Seda Güven'den sonra aşk orucunu bozdu.

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Onur Tuna Seda Güven'den sonra gönlünü sosyal medya fenomenine kaptırdı! Kaputaj Plajı'nda aşk bir başka!

Keremcem'in eski eşi Seda Güven ile evlilikten dönen Onur Tuna, aradığı aşkı 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni olan, Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu Yağmur Karabal'da buldu.

Onur Tuna Seda Güven'den sonra gönlünü sosyal medya fenomenine kaptırdı! Kaputaj Plajı'nda aşk bir başka!

Çiçeği burnunda çiftin ilişkileri ise sosyal medya paylaşımları sayesinde ortaya çıktı. Şu sıralar Antalya'daki Kaputaj Plajı'nda tatil keyfi yapan ikilinin, birbirlerinin objektifine pozlar vermesi dikkatlerden kaçmadı. Aşklarını gizli tutmaya çalışan genç çifte, takipçilerinden "Hayırlı olsun" mesajları yağdı.

Onur Tuna Seda Güven'den sonra gönlünü sosyal medya fenomenine kaptırdı! Kaputaj Plajı'nda aşk bir başka!

Karabal, Kaputaj Plajı'ndaki bu karesine "Aşk limanı" notunu ekledi. Tuna'ya resmen ilanı aşk etti.

Onur Tuna Seda Güven'den sonra gönlünü sosyal medya fenomenine kaptırdı! Kaputaj Plajı'nda aşk bir başka!

Onur Tuna'nın sevgilisi Yağmur Karabal ve ünlülerin yol arkadaşları...

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