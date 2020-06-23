Onur Tuna, Seda Güven'den sonra gönlünü sosyal medya fenomenine kaptırdı! Kaputaj Plajı'nda aşk bir başka!
Onur Tuna, Seda Güven'den sonra 3 yıllık aşk orucunu bozdu. Kerem Cem'in eski eşi Seda Güven ile doludizgin bir aşk yaşayan hatta nikah masasına oturmaya hazırlanan 34 yaşındaki Onur Tuna, aradığı aşkı sosyal medya fenomeni Yağmur Karabal'da buldu. Çift, normalleşme döneminin ardından tatil için Kaputaj Plajı'nın yolunu tuttu. Çiçeği burnunda çiftin ilişkileri ise sosyal medya paylaşımları sayesinde ortaya çıktı. Aşklarını gizli tutmaya çalışan Onur Tuna ve sevgilisi Yağmur Karabal'a, takipçilerinden "Hayırlı olsun" mesajları yağdı.
23.06.2020 14:09
- Son Güncelleme: 23.06.2020 14:32
Çiçeği burnunda çiftin ilişkileri ise sosyal medya paylaşımları sayesinde ortaya çıktı. Şu sıralar Antalya'daki Kaputaj Plajı'nda tatil keyfi yapan ikilinin, birbirlerinin objektifine pozlar vermesi dikkatlerden kaçmadı. Aşklarını gizli tutmaya çalışan genç çifte, takipçilerinden "Hayırlı olsun" mesajları yağdı.
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