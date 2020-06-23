Haberler Galeri Magazin İpek Tanrıyar Aras bebeği kucağına aldı! 'Görmek isterseniz biz misafir severiz'

İpek Tanrıyar Aras bebeği kucağına aldı! 'Görmek isterseniz biz misafir severiz'

İpek Tanrıyar, 2009 yılında Murat Evler ile nikah masasına oturmuştu. Hem sunucu hem de oyuncu olan İpek Tanrıyar bugün ilk bebeğini kucağına aldı. Aras bebeği kucağına alan 39 yaşındaki İpek Tanrıyar, güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte İpek Tanrıyar'ın son hali ve bebeği...

23.06.2020 15:41 - Son Güncelleme: 23.06.2020 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





