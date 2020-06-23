İpek Tanrıyar Aras bebeği kucağına aldı! 'Görmek isterseniz biz misafir severiz'
İpek Tanrıyar, 2009 yılında Murat Evler ile nikah masasına oturmuştu. Hem sunucu hem de oyuncu olan İpek Tanrıyar bugün ilk bebeğini kucağına aldı. Aras bebeği kucağına alan 39 yaşındaki İpek Tanrıyar, güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte İpek Tanrıyar'ın son hali ve bebeği...
23.06.2020 15:41
- Son Güncelleme: 23.06.2020 15:52
Geçtiğimiz yıl nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar anne oldu. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, güzel haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü sunucu, oğlunun elini paylaştı ve "Sevgili dostlarım, bugün saat 13:57 itibariyle oğlumuz Aras Bebek'i sağlıkla kucağımıza aldık.
Sağlık durumumuz gayet iyi, görmek isterseniz biz misafir severiz, bekleriz" notunu düştü.
Takipçileri Tanrıyar'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdırdı. Geçtiğimiz aylarda Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan İpek Tanrıyar, "eşim bebeğimizin gazını çıkarsa razıyım" demişti.
Sosyal medyada kendisinin zayıf olduğunu düşünenler olduğunu da dile getiren 39 yaşındaki sunucu, Ben 12 kilo aldım, Aras da 2 kilo 400 gram. Üstelik benim zayıflığım genetik" açıklamasını yapmıştı.