Onur Tuna bakın aslen nereli çıktı! Memleketi merak uyandırdı! Gerçeği duyan inanamadı meğer İsmail Hacıoğlu ile...
Onur Tuna bakın aslen nereli çıktı! Oyunculuk kariyeri altı yaşında İbiş'i oynayarak çıktığı tiyatro sahnesi ile başlayan Onur Tuna; Benden Ne Olur, Mucize Doktor, Cesur Yürek, Ağır Romantik gibi yapımlarda rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu. Şimdilerde Hayal Köseoğlu, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu ile aynı yapımda rol alan Tuna, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Son olarak gönlünü meslektaşı Hande Doğandemir'e kaptıran ancak mutluluğu uzun sürmeyen Tuna, şimdi ise memleketiyle gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı, "Onur Tuna aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratırken ünlü oyuncunun memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Onur Tuna'nın memleketi...
05.05.2022 23:39 - Son Güncelleme: 05.05.2022 23:39
Üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden ve bir dönem fotomodellik de yapan Onur Tuna, Filinta ve Bi Küçük Eylül Meselesi adlı yapımlarla adını duyurdu.
Şimdiler İsmail Hacıoğlu ile başrolü üstlendiği Mahkum'la izleyici karşısına çıkan Tuna, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Birçok internet kullanıcısı, "Onur Tuna aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratırken ünlü oyuncunun memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.