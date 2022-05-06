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Haberler Magazin Esra Erol’un ‘pamuk kafa’ dediği babasına bakın! Baba-kızın ev halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu! Gören dilini ısırdı

Esra Erol’un ‘pamuk kafa’ dediği babasına bakın! Baba-kızın ev halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu! Gören dilini ısırdı

Esra Erol'un 'pamuk kafa' dediği babasına bakın! ATV ekranlarında hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem de güzelliğiyle milyonların beğenisini topladı. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, örnek aile yaşantısıyla da sevenlerinin takdirini topladı. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer veren güzel sunucu, son olarak babası ile ev hallerini yayınladı. Babası Seyfi Erol'a "Pamuk kafa" diye seslenen sunucunun paylaşımı, sosyal medyayı salladı. Baba-kızın benzerlikleri ise çok konuşuldu. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan baba-kız paylaşımı...

06.05.2022 00:25 - Son Güncelleme: 06.05.2022 00:25
Esra Erol’un ‘pamuk kafa’ dediği babasına bakın! Baba-kızın ev halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu! Gören dilini ısırdı

Ünlü sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla binlerce ihtiyaç sahibi insana yardım eli uzattı ve kayıpları bulup aileleri kavuşturdu.

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Esra Erol’un ‘pamuk kafa’ dediği babasına bakın! Baba-kızın ev halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu! Gören dilini ısırdı

7'den 70'e milyonlarca insanın gönlüne taht kuran Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topladı.

Esra Erol’un ‘pamuk kafa’ dediği babasına bakın! Baba-kızın ev halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu! Gören dilini ısırdı

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, örnek aile yaşantısıyla da sevenlerinin takdirini kazandı.

Esra Erol’un ‘pamuk kafa’ dediği babasına bakın! Baba-kızın ev halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu! Gören dilini ısırdı

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer veren güzel sunucu, son olarak babası ile ev hallerini yayınladı. Babası Seyfi Erol'a "Pamuk kafa" diye seslenen sunucunun paylaşımı, sosyal medyayı salladı.

Esra Erol’un ‘pamuk kafa’ dediği babasına bakın! Baba-kızın ev halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu! Gören dilini ısırdı

Erol'un kalp emojisi ile yayınladığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni aldı.

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