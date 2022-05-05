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Haberler Magazin Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! ‘Meftunum’ dediği büyük aşkı güzelliğiyle büyüledi! Gören dilini ısırdı

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! ‘Meftunum’ dediği büyük aşkı güzelliğiyle büyüledi! Gören dilini ısırdı

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun öğretmen eşine bakın! Kadrosunda Alper Kul, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Aziz Aslan ve Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da Bilal karakterini canlandıran Onur Buldu, yayınlanan son bölümle beraber gündem oldu. Performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun, özel hayatı da merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan Buldu'nun pandemi nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturduğu öğretmen eşini görenler hayran kaldı. İşte Onur Buldu'nun güzeller güzeli eşi...

05.05.2022 23:14 - Son Güncelleme: 05.05.2022 23:14
Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! ‘Meftunum’ dediği büyük aşkı güzelliğiyle büyüledi! Gören dilini ısırdı

Güldür Güldür Show'un son bölümünün yayınlanması üzerine gündeme gelen Onur Buldu'nun özel hayatı merak edildi.

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Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! ‘Meftunum’ dediği büyük aşkı güzelliğiyle büyüledi! Gören dilini ısırdı

Özellikle aşk hayatı merak konusu olan Buldu'nun pandemi nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturduğu öğretmen eşini görenler hayran kaldı.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! ‘Meftunum’ dediği büyük aşkı güzelliğiyle büyüledi! Gören dilini ısırdı

Buldu'nun eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarından birinin altına düştüğü "Sana meftunum" notu ise dikkat çekti.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! ‘Meftunum’ dediği büyük aşkı güzelliğiyle büyüledi! Gören dilini ısırdı

İşte başta Onur Buldu olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! ‘Meftunum’ dediği büyük aşkı güzelliğiyle büyüledi! Gören dilini ısırdı

EMİR BENDERLİOĞLU

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