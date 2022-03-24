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Haberler Magazin Songül Karlı ‘mekanın sahibi geldi’ deyip derin göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Gören inanamadı alevli yorumlar havada uçuştu

Songül Karlı ‘mekanın sahibi geldi’ deyip derin göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Gören inanamadı alevli yorumlar havada uçuştu

Songül Karlı 'mekanın sahibi geldi' deyip derin göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! İddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Songül Karlı, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı ve sunucu Karlı, siyah derin dekolteli bluzuyla verdiği yakın çekim pozunu Instagram hesabında yayınladı. Paylaşımının altına "Mekanın sahibi geldi" notunu ekleyen Karlı'nın derin göğüs dekolteli pozu, kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma, binlerce alev emojili yorum yapıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o pozu...

24.03.2022 20:54 - Son Güncelleme: 24.03.2022 20:57
Songül Karlı ‘mekanın sahibi geldi’ deyip derin göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Gören inanamadı alevli yorumlar havada uçuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, iddialı giyim tarzı ve pozlarıyla magazin gündeminde sık sık kendine yer bulmuştu.

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Songül Karlı ‘mekanın sahibi geldi’ deyip derin göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Gören inanamadı alevli yorumlar havada uçuştu

Ünlü şarkıcı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Karlı, omuz ve derin göğüs dekolteli bluzuyla verdiği bir pozu Instgram sayfasında yayınladı.

Songül Karlı ‘mekanın sahibi geldi’ deyip derin göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Gören inanamadı alevli yorumlar havada uçuştu

Birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanan poz, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Sosyal medyanın gündemine oturan paylaşıma, binlerce yorum ve beğeni yapıldı.

Songül Karlı ‘mekanın sahibi geldi’ deyip derin göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Gören inanamadı alevli yorumlar havada uçuştu

Karlı'nın takipçileri, alev emojileriyle "Maşallah", "Çok güzelsin", "Manken gibisin", "Bu karizma bazılarını kıskançlıktan çatlatır" yorumlarını yaptı.

Songül Karlı ‘mekanın sahibi geldi’ deyip derin göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Gören inanamadı alevli yorumlar havada uçuştu

Öte yandan kuaförden yeni çıkan Karlı'nın saçı ve makyajı da büyük beğeni topladı. Karlı, siyah makyajıyla takipçilerinden tam not aldı.

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