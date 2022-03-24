Songül Karlı ‘mekanın sahibi geldi’ deyip derin göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Gören inanamadı alevli yorumlar havada uçuştu
Songül Karlı 'mekanın sahibi geldi' deyip derin göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! İddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Songül Karlı, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı ve sunucu Karlı, siyah derin dekolteli bluzuyla verdiği yakın çekim pozunu Instagram hesabında yayınladı. Paylaşımının altına "Mekanın sahibi geldi" notunu ekleyen Karlı'nın derin göğüs dekolteli pozu, kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma, binlerce alev emojili yorum yapıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o pozu...
24.03.2022 20:54 - Son Güncelleme: 24.03.2022 20:57
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, iddialı giyim tarzı ve pozlarıyla magazin gündeminde sık sık kendine yer bulmuştu.