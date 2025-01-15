Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Neyyir Hanım' karakteriyle hafızalara kazınan Bedia Ener, 70 yaşında aramızdan ayrıldı.
Bedia Ener'in acı kaybının ardından gözler Yaprak Dökümü oyuncularına çevrildi. Güven Hokna, Tolga Karel, Deniz Çakır gibi isimler sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla duydukları üzüntüyü dile getirdi.
Halil Ergün ise merhum sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Dün Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilen Bedia Ener'in cenaze törenine katılan Ergün, yaşanılan vefasızlığa tepki gösterdi.
Yaprak Dökümü dizisinde Ener ile birlikte rol alan Halil Ergün, şu ifadeleri kullandı: "Vedalaşıyor bizimle. Çok etkileniyoruz yani hastalığını atlatmıştı sonrasında benim koşturmalarım vardı o da Bodrum'a gidiyordu. Sadece bu haberi geldi.
Yaprak Dökümü oldu evet çok doğru. Her gün bir haber alıyoruz, Edip de biliyorsunuz şimdi aynı. Hüzünleniyorum çok etkileniyorum bir kuşak böyle, arka arkaya gelince zorlanıyoruz"
Cenazede, gözler Yaprak Dökümü dizisinin oyuncularını aradı. Snob Magazin'in haberine göre, Halil Ergül "Bilemem onların tasarrufudur" dedi.
SEDA DEMİR'DEN PAYLAŞIM!
Ener'in ölümü sonrası Yaprak Dökümü dizisinde kızını canlandırdığı oyuncu Seda Demir de gündeme geldi. İkili yıllar önce bir tartışma içerisine girmiş ve Demir, usta oyuncu hakkında "Bana 'Sen bu sesle asla oyunculuk yapamazsın, sesin çok kötü' dedi. Ben bu yüzden 7-8 yıl sesimden nefret ettim" ifadelerini kullanmıştı.
Bedia Ener ise hakkında söylenenlere, "Seda hiç dışlanmadı. Onun yansıttığı gibi bir şey yaşanmadı. Hatta 5 sene boyunca ballı börekli çalıştık. Seda nereden yola çıksam da kendimi hatırlatsam diye düşünmüş olabilir" yanıtını vermişti.
Demir, yaşanan tartışmaya rağmen sosyal medya hesabından Bedia Ener'in vefatıyla ilgili paylaşım yaptı.
İşte Seda Demir'in o paylaşımı...
FAHRİYE EVCEN VE GÖKÇE BAHADIR'A TEPKİ
Öte yandan Bedia Ener ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmayan ve cenazeye gelmeyen Gökçe Bahadır ile Fahriye Evcen'e sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.