Cenazede, gözler Yaprak Dökümü dizisinin oyuncularını aradı. Snob Magazin'in haberine göre, Halil Ergül "Bilemem onların tasarrufudur" dedi.

SEDA DEMİR'DEN PAYLAŞIM! Ener'in ölümü sonrası Yaprak Dökümü dizisinde kızını canlandırdığı oyuncu Seda Demir de gündeme geldi. İkili yıllar önce bir tartışma içerisine girmiş ve Demir, usta oyuncu hakkında "Bana 'Sen bu sesle asla oyunculuk yapamazsın, sesin çok kötü' dedi. Ben bu yüzden 7-8 yıl sesimden nefret ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Bedia Ener ise hakkında söylenenlere, "Seda hiç dışlanmadı. Onun yansıttığı gibi bir şey yaşanmadı. Hatta 5 sene boyunca ballı börekli çalıştık. Seda nereden yola çıksam da kendimi hatırlatsam diye düşünmüş olabilir" yanıtını vermişti.

Demir, yaşanan tartışmaya rağmen sosyal medya hesabından Bedia Ener'in vefatıyla ilgili paylaşım yaptı.