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“Onun mobbingine uğradım” demişti! Seda Demir’den Bedia Ener paylaşımı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’a tepki...

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Neyyir Hanım' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Bedia Ener, vefat etti. Ener'in acı haberinin ardından birçok ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla üzüntüsünü dile getirdi. Yaprak Dökümü'nde Ener'in kızını canlandıran ve sanatçının bir dönem tartıştığı Seda Demir'den de dikkat çeken paylaşım geldi. Öte yandan Ener'in cenaze törenine katılan dizinin Ali Rıza Bey'i Halil Ergün de açıklamalarıyla çok konuşuldu. Dizinin diğer oyuncuları Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır ise tepki çekti.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 11:17 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 11:17
Onun mobbingine uğradım demişti! Seda Demir’den Bedia Ener paylaşımı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’a tepki...

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Neyyir Hanım' karakteriyle hafızalara kazınan Bedia Ener, 70 yaşında aramızdan ayrıldı.

Onun mobbingine uğradım demişti! Seda Demir’den Bedia Ener paylaşımı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’a tepki...

Bedia Ener'in acı kaybının ardından gözler Yaprak Dökümü oyuncularına çevrildi. Güven Hokna, Tolga Karel, Deniz Çakır gibi isimler sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Onun mobbingine uğradım demişti! Seda Demir’den Bedia Ener paylaşımı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’a tepki...

Halil Ergün ise merhum sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Dün Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilen Bedia Ener'in cenaze törenine katılan Ergün, yaşanılan vefasızlığa tepki gösterdi.

Onun mobbingine uğradım demişti! Seda Demir’den Bedia Ener paylaşımı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’a tepki...

Yaprak Dökümü dizisinde Ener ile birlikte rol alan Halil Ergün, şu ifadeleri kullandı: "Vedalaşıyor bizimle. Çok etkileniyoruz yani hastalığını atlatmıştı sonrasında benim koşturmalarım vardı o da Bodrum'a gidiyordu. Sadece bu haberi geldi.

Onun mobbingine uğradım demişti! Seda Demir’den Bedia Ener paylaşımı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’a tepki...

Yaprak Dökümü oldu evet çok doğru. Her gün bir haber alıyoruz, Edip de biliyorsunuz şimdi aynı. Hüzünleniyorum çok etkileniyorum bir kuşak böyle, arka arkaya gelince zorlanıyoruz"

Onun mobbingine uğradım demişti! Seda Demir’den Bedia Ener paylaşımı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’a tepki...

Cenazede, gözler Yaprak Dökümü dizisinin oyuncularını aradı. Snob Magazin'in haberine göre, Halil Ergül "Bilemem onların tasarrufudur" dedi.

Onun mobbingine uğradım demişti! Seda Demir’den Bedia Ener paylaşımı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’a tepki...

SEDA DEMİR'DEN PAYLAŞIM!

Ener'in ölümü sonrası Yaprak Dökümü dizisinde kızını canlandırdığı oyuncu Seda Demir de gündeme geldi. İkili yıllar önce bir tartışma içerisine girmiş ve Demir, usta oyuncu hakkında "Bana 'Sen bu sesle asla oyunculuk yapamazsın, sesin çok kötü' dedi. Ben bu yüzden 7-8 yıl sesimden nefret ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Onun mobbingine uğradım demişti! Seda Demir’den Bedia Ener paylaşımı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’a tepki...

Bedia Ener ise hakkında söylenenlere, "Seda hiç dışlanmadı. Onun yansıttığı gibi bir şey yaşanmadı. Hatta 5 sene boyunca ballı börekli çalıştık. Seda nereden yola çıksam da kendimi hatırlatsam diye düşünmüş olabilir" yanıtını vermişti.

Onun mobbingine uğradım demişti! Seda Demir’den Bedia Ener paylaşımı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’a tepki...

Demir, yaşanan tartışmaya rağmen sosyal medya hesabından Bedia Ener'in vefatıyla ilgili paylaşım yaptı.

Onun mobbingine uğradım demişti! Seda Demir’den Bedia Ener paylaşımı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’a tepki...

İşte Seda Demir'in o paylaşımı...

Onun mobbingine uğradım demişti! Seda Demir’den Bedia Ener paylaşımı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’a tepki...

FAHRİYE EVCEN VE GÖKÇE BAHADIR'A TEPKİ

Öte yandan Bedia Ener ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmayan ve cenazeye gelmeyen Gökçe Bahadır ile Fahriye Evcen'e sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.