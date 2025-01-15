Asena'dan kanser tedavisi gören Tanyeli'ye sürpriz! “Bugün günlerden yine Kraliçe”

Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli'yi hastanede birçok ünlü isim ziyaret etti. O isimlerden biri de Asena oldu.
İbo Show'da sergilediği oryantal performanslarıyla hafızalara kazınan Asena, bir dönem rakip olduğu Tanyeli'ye sürpriz yaptı.
Ünlü isim, kanser tedavisi gören meslektaşını hastanede ziyaret etti ve o anlara ait kareyi Instagram'da yayınladı.
Asena paylaşımının altına da "Bugün günlerden yine Kraliçe" notunu ekledi.
Ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden kısa sürede yorum ve geçmiş olsun mesajları yağdı.
İşte o paylaşım...
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Uzun süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, geçen günlerde 54 yaşına girdi. Tanyeli yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. Tanyeli'yi yeni yaşında; Saba Tümer, Zara, Cenk Eren gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
Pasta keserken dileğini açıklayan Tanyeli, "Şifam olsun, şifam olsun, şifam olsun. Hayattan sağlık diliyorum, hayattaki en önemli şey sağlık. Her zaman sağlıkları yerinde olsun" dedi.
SON SAĞLIK DURUMU
Hastalığının son durumuyla da ilgili bilgi veren Tanyeli, "İyi gidiyor. Bir haftalığına hastaneye yatayım dedim 3.5 ay oldu hastanedeyim." ifadelerini kullandı.