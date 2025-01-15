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Asena'dan kanser tedavisi gören Tanyeli'ye sürpriz! “Bugün günlerden yine Kraliçe”

İbo Show'da sergilediği oryantal performanslarıyla hafızalara kazınan Asena, bir dönem rakip olduğu Tanyeli'ye sürpriz yaptı. Ünlü isim, kanser tedavisi gören meslektaşını hastanede ziyaret etti. Asena, Tanyeli ile pozunu "Bugün günlerden yine Kraliçe" notuyla yayınladı. İkilinin o anlara ait karesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:49 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:49
Asena’dan kanser tedavisi gören Tanyeli’ye sürpriz! Bugün günlerden yine Kraliçe

Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli'yi hastanede birçok ünlü isim ziyaret etti. O isimlerden biri de Asena oldu.

Asena’dan kanser tedavisi gören Tanyeli’ye sürpriz! Bugün günlerden yine Kraliçe

İbo Show'da sergilediği oryantal performanslarıyla hafızalara kazınan Asena, bir dönem rakip olduğu Tanyeli'ye sürpriz yaptı.

Asena’dan kanser tedavisi gören Tanyeli’ye sürpriz! Bugün günlerden yine Kraliçe

Ünlü isim, kanser tedavisi gören meslektaşını hastanede ziyaret etti ve o anlara ait kareyi Instagram'da yayınladı.

Asena’dan kanser tedavisi gören Tanyeli’ye sürpriz! Bugün günlerden yine Kraliçe

Asena paylaşımının altına da "Bugün günlerden yine Kraliçe" notunu ekledi.

Asena’dan kanser tedavisi gören Tanyeli’ye sürpriz! Bugün günlerden yine Kraliçe

Ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden kısa sürede yorum ve geçmiş olsun mesajları yağdı.

Asena’dan kanser tedavisi gören Tanyeli’ye sürpriz! Bugün günlerden yine Kraliçe

İşte o paylaşım...

Asena’dan kanser tedavisi gören Tanyeli’ye sürpriz! Bugün günlerden yine Kraliçe

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Uzun süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, geçen günlerde 54 yaşına girdi. Tanyeli yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. Tanyeli'yi yeni yaşında; Saba Tümer, Zara, Cenk Eren gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Asena’dan kanser tedavisi gören Tanyeli’ye sürpriz! Bugün günlerden yine Kraliçe

Pasta keserken dileğini açıklayan Tanyeli, "Şifam olsun, şifam olsun, şifam olsun. Hayattan sağlık diliyorum, hayattaki en önemli şey sağlık. Her zaman sağlıkları yerinde olsun" dedi.

Asena’dan kanser tedavisi gören Tanyeli’ye sürpriz! Bugün günlerden yine Kraliçe

SON SAĞLIK DURUMU

Hastalığının son durumuyla da ilgili bilgi veren Tanyeli, "İyi gidiyor. Bir haftalığına hastaneye yatayım dedim 3.5 ay oldu hastanedeyim." ifadelerini kullandı.