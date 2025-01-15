Doğum için gün sayan Melisa Aslı Pamuk’tan deniz kenarında karnı burnunda pozlar! “Hamilelik çok yakışmış”

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk , geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde Yusuf Yazıcı ile Paris'te dünyaevine girdi.

Pamuk, düğünden aylar sonra "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurdu.

Bir erkek bebek beklediği iddia edilen Melisa Aslı Pamuk , karnı burnunda pozlarına sosyal medya hesabında sık sık yer verdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.