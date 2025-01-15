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Doğum için gün sayan Melisa Aslı Pamuk’tan deniz kenarında karnı burnunda pozlar! “Hamilelik çok yakışmış”

Paris'te dünyaevine girdiği Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçen aylarda bebek müjdesi vermişti. Şimdilerde anne olmak için gün sayan ünlü oyuncudan karnı burnunda pozlar geldi. Deniz kenarında verdiği pozları art arada yayınlayan Pamuk için "Hamilelik çok yakışmış" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 12:20 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 12:20
Doğum için gün sayan Melisa Aslı Pamuk’tan deniz kenarında karnı burnunda pozlar! Hamilelik çok yakışmış

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde Yusuf Yazıcı ile Paris'te dünyaevine girdi.

Doğum için gün sayan Melisa Aslı Pamuk’tan deniz kenarında karnı burnunda pozlar! Hamilelik çok yakışmış

Pamuk, düğünden aylar sonra "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurdu.

Doğum için gün sayan Melisa Aslı Pamuk’tan deniz kenarında karnı burnunda pozlar! Hamilelik çok yakışmış

Bir erkek bebek beklediği iddia edilen Melisa Aslı Pamuk, karnı burnunda pozlarına sosyal medya hesabında sık sık yer verdi.

Doğum için gün sayan Melisa Aslı Pamuk’tan deniz kenarında karnı burnunda pozlar! Hamilelik çok yakışmış

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Doğum için gün sayan Melisa Aslı Pamuk’tan deniz kenarında karnı burnunda pozlar! Hamilelik çok yakışmış

Deniz kenarında verdiği pozları art arada yayınlayan Pamuk için "Hamilelik çok yakışmış" yorumu yapıldı.

Doğum için gün sayan Melisa Aslı Pamuk’tan deniz kenarında karnı burnunda pozlar! Hamilelik çok yakışmış

İşte Melisa Aslı Pamuk'un o pozları...

Doğum için gün sayan Melisa Aslı Pamuk’tan deniz kenarında karnı burnunda pozlar! Hamilelik çok yakışmış

Melisa Aslı Pamuk