Onu hiç böyle görmediniz! 2 çocuk annesi Esra Erol evinin salonundan spor tarzıyla paylaştı! İlk yorum eşi Ali Özbir’den “Küçük Esra...”
Esra Erol'da programıyla hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ünlü sunucu Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2010 yılında nikah masasına oturduğu Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Erol, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Evinin salonunda paylaşımda bulunan ünlü sunucunun küçük oğlu Ömer Erol Özbir ile verdiği poz Instagram'ı salladı. Spor tarzıyla dikkat çeken sunucuya ilk yorum ise eşi Ali Özbir'den geldi. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...
25.12.2022 21:38 - Son Güncelleme: 25.12.2022 21:38
2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki evladı olan güzel sunucu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Evinin salonunda paylaşımda bulunan ünlü sunucunun küçük oğlu Ömer Erol Özbir ile verdiği poz Instagram'ı salladı.