4 ay önce evlenen taze gelin Demet Özdemir’den yatak odası pozları! Oğuzhan Koç'un biricik eşi ortalığı fena salladı “Kendime sabır diliyorum...”
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile 4 ay önce dünyaevine giren ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem kariyer hem özel hayatı hem de Instagram paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son yayınladığı pozlarla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı. Özdemir, yatak odasında verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyayı salladı. İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan pozları...
25.12.2022 22:37 - Son Güncelleme: 25.12.2022 22:37
Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.
Ünlü oyuncu, geçen Ağustos ayında bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturdu.